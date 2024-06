Sofía Cristo: "Si me encuentro a mi hermano en la calle, me cruzo de acera"

Desde que a Ángel Cristo Jr. le diera por airear los trapos sucios de su infancia en la casa de Bárbara Rey, Sofía Cristo no levanta cabeza. Y es que aunque "intento estar entera, hay días que me resulta imposible". Tanto ella como su madre se encuentran en tratamiento psicológico pero parece que no es suficiente.

Las duras declaraciones de su hermano en las que decía que de su hermana no hablaba porque "si no tendrá una recaída" de sus adicciones, la hija de la vedette no puede ocultar su dolor: "El otro día grabando tuve que parar porque empecé a llorar y no podía dejar de hacerlo". Frente a esto, combate la angustia con deporte y terapias, según ella misma ha reconocido.

"Si me lo encuentro por la calle..."

Aunque no ve los programas del corazón en los que el tema de su familia va a salir, a veces es imposible obviar las declaraciones de su hermano, con quien la relación está totalmente rota. Tanto es así que reconoce que "si me lo cruzo por la calle, me cambio de acera y no porque tenga miedo a mi reacción sino porque no quiero ni verlo".

Ángel Cristo volvió a acudir anoche al programa 'De viernes'. Desde el plató de Telecinco, el exconcursante de 'Supervivientes' ha aprovechado su entrevista para pedir disculpas a su hermana Sofía Cristo y cargar nuevamente contra la serie 'Cristo y Rey' de Antena 3.

"Quizás las palabras no fueron las correctas. Le pido disculpas" entonaba el hijo de Bárbara Rey hacia su hermana Sofía Cristo, después de haber contado que tenía contacto con las drogas en el circo de su padre.

Sin embargo, esto no significa una reconciliación, pues cuando Cristo habla de sus planes de boda real con su pareja Ana Herminia, descarta a su hermana de la lista de invitados: "No, en mi boda solo quiero que esté gente que me hace feliz".