María José Galera se sincera sobre el trauma vivido tras salir de Gran Hermano 1: "No volvería"

En unos meses volverá a las pantallas de Telecinco una nueva edición de Gran Hermano con concursantes anónimos. El reality show por antonomasia tuvo su primera edición en España hace ya 24 años, un programa que batió todos los récords de audiencia, con más de un 70% de cuota de pantalla y más de 9 millones de espectadores en la final a la que llegaron Ismael Beiro, Ania Iglesias e Iván Armesto.

También forma parte para siempre, de la historia de Gran Hermano, la primera concursante expulsada de la casa por parte de la audiencia: María José Galera, una sevillana que en aquel entonces tenía 32 años y que salió tras solo 11 días en la casa-plató de Guadalix de la Sierra (Madrid).

Al igual que el resto de concursantes, María José entró siendo una persona totalmente anónima, que en su caso trabajaba como camarera, y salió de la casa siendo famosa en toda España. Su relación con Jorge Berrocal, otro de los concursantes del reality, dio mucho que hablar, pero con los años Galera y el resto de protagonistas del concurso fueron cayendo en el olvido. Eso sí, con reapariciones en las pantallas, como su partipiación en "El reencuentro", la edición especial de Gran Hermano que en 2010 devolvió a la casa a exconcursantes de las once ediciones anteriores.

14 años han pasado desde ese nuevo momento estelar de María José Galera, pero la sevillana hace poco ha vuelto a dar que hablar, al conceder una entrevista en la que ha revelado muchos secretos sobre su paso por la casa de Gran Hermano y lo que supuso en su vida.

Aunque la fama repentina supuso una buena fuente de ingresos para los concursantes, también tuvo su lado negativo, hasta el punto de suponer algo traumático para muchos de ellos, según reveló María José Galera en Telecinco.

La sevillana lo pasó especialmente mal, y es que la fama trae consigo las críticas, que en su caso llegaron a afectar a sus familiares, concretamente a sus padres, según desveló en la conmovedora entrevista. Por eso, ha asegurado que, de haber sabido lo que ocurriría, no habría entrado en la casa.

"Si a mi me dicen 'vas a entrar en un concurso en el cual se te va a lapidar, no a mi, sino que el daño colateral se hizo a mi familia, me ponen eso en una balanza, y yo digo de momento que no", dijo María José Galera.

En la entrevista Galera también habló sobre su noviazgo con Jorge Berrocal, cuyo nacimiento vio toda España a través de la televisión, y su actual relación con él.