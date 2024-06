Las impactantes declaraciones de Dulce sobre Isa cuando estaba embarazada: "Le daban comida caducada"

Que el embarazo de Isa Pantoja en la casa familiar sentó a cuerno quemado no es ninguna novedad. Lo ha dicho ella, lo ha dicho su hermano y lo ha dicho la que fuera su niñera durante años, Dulce Delapiedra. Esta última se ha sentado en un plató de televisión -en DeViernes- y ha contado detalles sobre este periodo hasta ahora desconocidos por el público. Además de contar que "eran unos machistas con ella" y en la diferencia de trato con respecto a su hermano Kiko, hay algo que ha impactado especialmente: "Es verdad que le daban comida caducada cuando estaba embarazada".

Pero hay más: "Durante el embarazo nos quedamos allí las dos encerradas y cuidé de ella siempre, como lo hice también de su hijo". Y lo hizo "por amor, no por dinero".

EP

"Solo me ha faltado parirla"

Pero si hay unas declaraciones que pueden herir especialmente a Isabel Pantoja son estas: "No la he soltado nunca de la mano, solo me ha faltado parirla". No obstante, Dulce nunca ha dicho que la tonadillera tratara mal a la niña, al contrario: "Su madre con ella ha sido maravillosa pero cuando ella faltaba... empezaban los problemas". Por ese motivo, "solo la dejaba sola cuando estaba con su madre, con otras personas siempre estaba yo porque quería protegerla".