Cristina Pedroche ha lanzado su nuevo libro, "Gracias al miedo," donde se muestra más sincera y vulnerable que nunca, desvelando los miedos y preocupaciones que ha enfrentado desde que se convirtió en madre de su hija Laia en julio de 2023.

Lejos de la imagen fuerte y segura que ha proyectado desde su debut hace 14 años como reportera en "Sé lo que hicisteis," Cristina comparte el difícil proceso de asumir la responsabilidad de cuidar a su hija.

"Empezó como una terapia narrativa para mí. He sido valiente al publicar este libro porque creo que puedo ayudar. No es un libro de autoayuda, pero comparto cosas que me han funcionado, que me han hecho más paciente y feliz. Este libro es como mi segundo hijo," confesó emocionada durante la presentación en Madrid.

Cristina admite que ha llorado mucho desde el nacimiento de Laia, sintiendo una mezcla de amor y confusión. "Veo a mi hija y la amo. Es lo mejor que me ha pasado. Es preciosa y está sana, pero lloro todo el tiempo sin un motivo aparente," relató.

Su seguridad se vio afectada después del parto, especialmente por ciertos comentarios en el hospital. "Criticaron mi decisión de cómo quería tener el parto. Fue muy difícil gestionar todo," confesó, sin dar más detalles sobre quién la criticó.

Cristina también revela las dificultades de adaptarse a la maternidad: "Querer ser madre es una cosa, estar preparada para serlo es otra. Pensaba que sabía cómo sería, pero la realidad es diferente. Ahora estoy descubriendo qué tipo de madre soy."

En este proceso, ha contado con el apoyo incondicional de su esposo, Dabiz Muñoz. "Es una persona maravillosa, siempre paciente. Me ha apoyado en todo momento," afirmó Cristina.

Uno de sus mayores miedos es la exposición pública con su hija. "Otras famosas parecen felices, pero yo no podía. Me sentí incapaz de enfrentar la atención y me encerré en casa," explicó.

Aunque han pasado 10 meses desde el nacimiento de Laia, Cristina sigue aprendiendo a gestionar sus emociones. "Quiero ser más flexible y amable. Todo pasa, y poco a poco estoy mejorando," comentó, añadiendo que está en tratamiento psicológico para manejar las críticas.

Las críticas hacia ella no le afectan tanto como las dirigidas a su hija. "Me mandan mensajes diciendo que no la muestro porque es fea, cuando mi niña es preciosa," aseguró.

¿Otro hijo?

En cuanto a tener otro hijo, Cristina confiesa que le gustaría, pero no ahora. "Cuando me encuentre mejor, quizás," dijo.

Por ahora, todas sus energías están dedicadas a Laia y a su libro, el cual Dabiz aún no ha leído. "Sabe que le removerá mucho y no ha encontrado el momento adecuado para leerlo," concluyó.