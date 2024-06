La reacción de Omar Sánchez al embarazo de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja se convertía este martes en la portada de la revista 'Lecturas' en la que anunció un auténtico bombazo. La sobrina de Isabel Pantoja ha desvelado que está embarazada de cuatro meses y que espera su primer hijo junto a su novio David, el fisioterapeuta de su tía.

La pareja, que acaba de celebrar un año de relación, llevaba tiempo "buscando el bebé". Y como desvela en la exclusiva, en octubre del año pasado se quedó embarazada, pero "no pudo seguir adelante. Fue de muy poco tiempo". "Un palo", en sus propias palabras, que hizo que en esta ocasión decidiesen esperar "los meses de seguridad". "Tenía miedo, no quieres ilusionarte por si no sale bien, pero el doctor me ha dicho que está todo perfecto y estoy mucho más tranquila" confesó.

Las felicitaciones no han tardado en llegar por parte de amigos y los seguidores de sus redes sociales, pero en este momento de felicidad, hay quién no ha podido evitar pensar en Omar Sánchez. El exmarido de Anabel Pantoja no está pasando por su momento.

Así lo ha desvelado Marta López en 'Vamos a ver'. "Acabo de hablar con él y está mal. No voy a decir que sea por esta noticia porque lo de Anabel lo tiene más que superado. Entiendo que le pondrá triste porque a él, en su momento, le dolió que ella dijese públicamente que junto a él no quería ser mamá y fue uno de los momentos más duros de su relación", comentó la colaboradora.

"Omar acaba de romper con Marina, su última pareja, y lo está pasándolo mal", desveló dejando claro que ahora mismo su ruptura le está afectando demasiado como para centrarse en otras cuestiones.