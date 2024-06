La confesión de Isa Pantoja sobre el bebé que espera su prima Anabel: "Me jodería"

El embarazo de Anabel Pantoja ha llenado de felicidad al clan. Después de anunciar a golpe de exclusiva que está de cuatro meses de gestación del que será su primer hijo, la avalancha de felicitaciones a la sobrinísima no ha hecho más que empezar. Entre ellas, la de su prima, que ha entrado en el programa de TeleCinco que presenta Joaquín Prat para mostrar su felicidad por el nuevo sobrino que nacerá en medio año.

Isa Pi se enteró de la noticia durante la comunión de su hijo, a pesar de que Anabel no pudo asistir por compromisos profesionales.

"No entendería nada"

Isa Pantoja ha sido sincera cuando le han preguntado que qué le parecería que su madre ejerciese de tía abuela con el futuro bebé. Le sentaría fatal, pero "no por Anabel ni por el niño, sino porque me dolería, me jodería mas bien" dado que "ella tiene a sus nietos y no ejerce como tal".

La madrina

¿Le pedirá Anabel a su tía que sea la madrina de su bebé? Habrá que esperar pero es una de las opciones sobre la mesa si se tiene en cuenta que Anabel es una de las pocas de la familia que mantiene su apoyo férrero a la tonadillera y su relación sigue intacta a pesar de las disputas familiares.