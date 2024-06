Sara Carbonero se sincera sobre uno de los momentos más vergonzosos de su vida

Sara Carbonero, Isabel Jiménez, Toni Acosta y Florentino Fernández fueron los invitados al último programa de la temporada de Martínez y hermanos. La exmujer de Casillas regresó, aunque fuera tan solo por un día, a uno de los platós de Mediaset.

Durante el programa la periodista recordó uno de los momentos más bochornosos que ha vivido delante de las cámaras. "Estaba en un evento, arreglándome, en el que tuve que hacer un paseíllo. Había bastantes cámaras y me pegue una hostia delante de un programa en directo", comenzaba relatando.

Después de esto, Carbonero se atrevió incluso a recrear una de las caídas más vergonzosas de su vida. En ese momento se levantó e imitó ese fatídico tropezón. "Pero lo fuerte es cómo me levanté. Se me vio la ropa interior... Un cachondeo", explicaba, mientras se tropezaba de nuevo y casi repite la caída, lo que provocó las carcajadas de sus compañeros de plató.

"Soy muy torpe. Casi me mato, de verdad. Como ahora mismo", exclamaba entre risas. Después, la comunicadora explicó que tal y como sospechó en el momento de su caída, el tropezón se hizo viral gracias a Cristina Pedroche: "Si me ocurriera ahora me reiría, pero ahí estaba empezando y pensé que se haría viral. Y sí se hizo porque la reportera era Cristina Pedroche, la quiero un montón y me vaciló un poquito, pero no pasa nada", recordando que se emitió en Sé lo que hicisteis.