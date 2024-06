¿Qué opina Carlo Costanzia sobre Alejandra Rubio y el resto de las Campos?

Carlo Costanzia, el padre del hijo de Mar Flores, ha hablado. Se ha sentado en un programa de televisión -"DeViernes"- para comentar largo y tendido toda la actualidad rosa y judicial que le atañe. A él y a su hijo. Y en este último aspecto ha salido un nombre: el de Alejandra Rubio, la nueva pareja de su hijo. Su "suegro" se ha referido a ella de forma muy cariñosa a pesar de que aún no se conocen, no así con Mar Flores, con quienes ya se han encontrado.

Costanzia dice que a pesar de la juventud de la nieta de María Teresa Campos, "parece madura y que sabe lo que quiere". Tanto que ve a su hijo "centrado, tranquilo y, sobre todo, feliz". De ella alaba, sobre todo, su "valentía" a la hora de meterse en una relación con alguien que está en el punto de mira, el judicial incluido.

No quiere conocer a Terelu

Aunque está encantado con Alejandra Rubio, aún no la conoce. Aunque lo hará en algún momento. A la que no tiene prisa de conocer es al resto del clan de Las Campos. No lo decimos nosotros. Lo dice Aurelio Manzano, que considera a la familia "de segunda categoría por no tener el suficiente nivel para alguien de la aristrocracia como él". No ocurría lo mismo con la abuela, Teresa Campos, "a la que profesaba mucho respeto por su labor periodística".