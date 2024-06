Bombazo: Anabel Pantoja anuncia su embarazo: "Sin creerme este sueño"

Sin más rodeos lo contamos: Anabel Pantoja está embarazada. No hay trampa ni cartón. Tampoco truco. Está de cuatro meses y ella misma lo ha anunciado en este orden: primero, en una exclusiva concedida a la revista Lecturas. Y después lo ha hecho en sus redes sociales, donde todos sus amigos y seguidores no han parado de felicitarla en lo que va de mañana.

Se trata de su primer hijo en común con su novio David Rodríguez. La sobrina de Isabel Pantoja luce ya barriguita a pesar de estar "sin creerme este sueño".

Asegura que "no me salen las palabras y se me saltan las lágrimas de leer mensajes desde las siete de la mañana de gente llena de alegría por mi estado".

"La etapa que me merecía"

La andaluza reconoce que "esta es la etapa que quería y que me merecía", dice la colaboradora, que sigue con una vida normal tras haber superado la barrera del primer trimestre.

Por el momento no sabemos lo que opina de esto su exmarido, Omar Sánchez, con quien contrajo matrimonio hace dos años. La boda fue un visto y no visto, y el enlace estuvo marcado por el fallecimiento de doña Ana, madre de Isabel Pantoja, y la ausencia de su primo Kiko Rivera. ¿Le habrá felicitado el DJ?