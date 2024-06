El deseo de José Luis López "El Turronero" sobre Bertín Osborne y Gabriela Guillén

Gabriela Guillén no ha retirado la demanda de paternidad que interpuso hace unos meses contra Bertín Osborne, por lo que el proceso legal sigue su curso en tiempos a pesar de las informaciones que han surgido en los últimos días acerca de que la expareja habría llegado a un acuerdo amistoso y paralizado la demanda para llevar el asunto de mutuo acuerdo sin tener que verse las caras en un juzgado.

Así lo asegura la periodista Beatriz Cortázar en 'Informalia', confirmando que la esteticien y su bebé -que acaba de cumplir 5 meses- están citados a mediados de junio en un laboratorio de Madrid donde extraerán muestras de ADN para determinar si Bertín es el padre del pequeño como ha mantenido la paraguaya desde el primer momento.

También se ha dicho que el artista y la modelo habrían acercado posturas en los últimos tiempos gracias a un 'mediador' que habría aconsejado a Osborne que, para que su imagen pública no se viese afectada, intentase llegar a un acuerdo con Gabriela.

Y esa persona que estaría haciendo de 'puente' se especula con que podría ser José Luis López 'El Turronero', que tras estas importantes novedades en el caso ha asistido a la corrida de Juan Ortega y Andrés Roca Rey en Aranjuez junto a otros populares empresarios de nuestro país como Pedro Trapote o Juan Palacios.

"Por favor, no me preguntes nada, por favor" ha afirmado incómodo el de Ubrique cuando le hemos preguntado si es cierto que Gaby no ha retirado la demanda de paternidad contra Bertín, confiado en que ambos llegarán a un acuerdo por su hijo: "Está todo muy bien. Todo es posible en la vida" asegura.

Y es que conociendo como conoce al cantante, con el que tiene una íntima amistad desde hace años, 'El Turronero' tiene claro que ayudará a la uruguaya y a su bebé si las pruebas de ADN demuestran que es el padre: "Por supuesto que sí. Todo irá bien" ha sentenciado.