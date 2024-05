Así ha sido la primera aparición de Terelu Campos tras la noticia de su enfermedad

Terelu Campos lleva varios días ausente de televisión y redes sociales, lo que ha generado preocupación entre sus compañeros y seguidores. Finalmente, Alonso Caparrós desveló en ‘Espejo Público’ que la colaboradora estaba recuperándose de una recaída de un edema en las cuerdas vocales, un problema de salud que ya padeció en 2022. Esta revelación despejó las dudas sobre la repentina desaparición de Terelu de la vida pública, quien ya había mostrado señales de problemas con su voz, notándose más ronca de lo habitual y con dificultad para coger aire.

Terelu fue vista a la salida de su casa, aún en proceso de baja médica. Con una gorra negra, gafas de sol y auriculares, se limitó a saludar a la prensa antes de dirigirse a un vehículo que la esperaba. Aunque lucía seria, los reporteros pudieron comprobar que se encontraba aparentemente bien. Sin embargo, no confirmó cuándo se reincorporará al trabajo, manteniendo el misterio sobre su regreso.

Este episodio es un nuevo contratiempo para la comunicadora, quien en marzo superó una neumonía que la mantuvo varios días hospitalizada. Terelu padece edema de Reinke, una inflamación crónica de las cuerdas vocales que puede derivar en afonía total. La colaboradora ha admitido en varias ocasiones que el tabaco ha sido un "vicio malo" que probablemente ha contribuido a este problema. Hace años se sometió a una operación en sus cuerdas vocales y ha reconocido que es uno de sus puntos débiles de salud. Por ello, ha decidido mantenerse alejada de la vida mediática durante su recuperación.

A pesar de su ausencia, Terelu reapareció brevemente en ‘Mañaneros’, en La 1, donde colabora. Confirmó su diagnóstico de edema de Reinke y explicó que estaba sometiéndose a un tratamiento más fuerte, cuidándose todo lo posible. Aprovechó también para responder a Belén Esteban, quien había criticado a Terelu en el ‘Late Xou’ de Marc Giró, diciendo que no le abriría la puerta en Canal Quickie. Terelu respondió con sorpresa, asegurando que suponía que su relación con Belén era buena y sentenció: "Belén, a lo mejor tú no lo sabes, pero alguno sí me espera".