El duro testimonio de Ángel Cristo contra su madre: "No será la primera vez que da de comer solo a mi hermana"

La guerra entre Ángel Cristo Jr y su madre está más que declarada. No hace falta más que una imagen para que se lancen zascas de uno a otro, críticas que deben de resultarles dolorosas a ambos porque la vedette responde con indirectas y el joven también lo hace, pero de viva voz. La última ha sido a colación de las declaraciones de Ángel Cristo en las que aseguraba que durante su infancia y adolescencia su madre le dejaba sin comer.

La contestación por parte de Bárbara ha sido una foto en la que aparece una apetitosa cena para su hija Sofía. Cuando las cámaras de Europa Press le han preguntado por este gesto de su madre ha atacado donde más duele: "No sería la primera vez que solo cocina para mi hermana".

Días después del desagradable episodio en el que Ángel Cristo fue expulsado por desaparecer durante horas de la isla de Supervivientes, el hijo de la vedete ha explicado públicamente por qué se fue y, para ello, hizo mención a su infancia y adolescencia. Por este motivo mete a Bárbara Rey en el "ajo": "Cuando yo era pequeño y mi madre discutía conmigo yo me escapaba y he llegado a estar noches enteras durmiendo en un bosque durante horas". La historia fue así una vuelta al pasado de algún modo y todo fue porque "me encontré en una situación en la que no paré de caminar ante un enfado muy grande que tenía, puse mi vida en peligro y también la seguridad de las personas que estaban buscándome, pido perdón".