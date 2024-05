Bertín Osborne y Gabriela Guillén: la prueba de paternidad y lo que recibe ella

Los meses pasan para el hijo de Gabriela Guillén, para quien todavía falta un paso determinante en su vida que marcará si legalmente es o no es el hijo de Bertín Osborne. La prueba de paternidad está muy cerca y aunque a ella no le hace falta, él insiste en que "cuando se sepa bien todo me haré cargo" si la prueba así lo certifica. Mientras tanto, vive en una realidad ajena al bebé.

Este es el motivo por el que, según cuenta ella, no ha recibido ni un euro para la crianza de su hijo dese que nació... "y ni falta que hace, para eso estoy yo", ha dicho la paraguaya.

El programa de Sonsoles Ónega ha abordado este tema de la mano de la periodista Beatriz Cortázar, que ha desvelado que la prueba de la paternidad está "a puntito". Es a mediados del mes de junio cuando ella está emplazada a iniciar el procedimiento en Madrid. Primero recibe el procedimiento la madre y luego el padre.

Presión social

Las críticas a las que es sometida Gabriela desde que anunció su embarazo indignan a la joven. "Yo sé quién es el padre de mi hijo, me da igual que la gente me tache de mentirosa porque sé lo que he hecho". Además, contesta a quienes la consideran una "sacacuartos" porque "hay cosas más importantes en la vida que el dinero y yo no le doy ese valor que la gente cree", zanja.