La gamba de Pablo Motos al hablar sobre infidelidades

El Hormiguero es un pozo sin fondo de anécdotas. Pablo Motos a veces habla de más y cada vez que lo hace sube el pan. Sin ir más lejos, en uno de sus últimos programas tuvo como invitaos a la pareja de actores Almudena Amor y Javier Rey. Ambos se sirvieron del programa para promocionar su última película, "La Mujer dormida". En el film la infidelidad está siempre de telón de fondo y sobre este tema precisamente charló el presentador con sus invitados.

Ellos dieron su opinión al respecto pero el punto de vista que más ha trascendido es precisamente el de Motos, que dijo esto: "Si llevas 20 años de relación, es mejor pensar en otra persona mientras hacer el amor y seguir teniendo relación". Pasó por alto un detalle: con su mujer lleva 25 años...

Laura Llopis, su mujer

Un cuarto de siglo lleva Pablo Motoos con su mujer, Laura Llopis. Quizá ella no sepa que para Pablo "masturbarse con una foto de tu expareja" tampoco es infidelidad masturbarse con la foto de una ex pareja. "No me parecería grave que alguien lo hiciese.

