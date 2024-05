Rosa López zanja los rumores y lanza esta confesión sobre Chenoa

La amistad (o enemistad) de Chenoa y Rosa López vuelve a estar en boca de todos. Después de que la argentina no invitase a la de Granada a su boda con Miguel Sánchez Encinas en junio de 2022 argumentando que no era su amiga sino una compañera más -a diferencia de Gisela, Natalia o Álex Parreño, que sí estuvieron presentes en su 'sí quiero'- la ganadora de 'Operación Triunfo' podría haberse tomado la revancha.

¿La última teoría que circula como la pólvora en redes sociales? Que Rosa lanzaría dardos a Chenoa en su última canción, 9,6. "Ya no me importa perderte otra vez, en la cruz estoy clavada sin un por qué" es parte de la letra en la que la artista dispararía contra la ex de David Bisbal y confirmaría el 'mal rollo' entre ambas 22 años después conocerse en el talent musical.

Especulaciones que la propia Rosa ha querido zanjar en su reaparición en la boda de Iván Reboso, a la que por cierto no acudió Chenoa a pesar de que estaba invitada y de que tiene una estrecha relación con el periodista: "Dardos a Chenoa no hombre, yo la compuse con amor, para que la gente la escuche y un mensaje a la sociedad bonito de que de que hay que quererse uno mismo y ser suficiente para ti mismo, pero no tiene nada que ver". "Hay muchas personas que nos clavan en la cruz o clavamos nosotros en la cruz a alguien. No va por Chenoa, no, no" ha dejado claro.

Y es que a pesar de que la argentina dijo en su día que no son amigas, la de Granada confiesa que no ha pasado nada y ella, en cambio, "sí la considero mi amiga". Y tanto es así que si se casa con Iñaki García, algo que no descarta aunque siempre ha asegurado que no le hacía falta pasar por el altar, Chenoa estará en la lista de invitados. "Yo no pienso ni en casarme, sólo pienso en envejecer a su lado, nos queremos mucho y es para toda la vida, pero si hubiera boda yo invito a toda España y a todo el mundo. Yo no quiero que sea estresante en mi boda. Yo le mandaré la invitación claro, como a la gente que queremos la mandamos" ha zanjado.