Esto es lo que ha dicho Mar Flores sobre Alejandra Rubio

La relación entre Carlo Constanzia y Alejandra Rubio va viento en popa. Tanto que la hija de Terelu Campos ya ha conocido a su suegra.

Una vez sabido por todos que el encuentro familiar se ha producido, los periodistas han abordado a Flores para conocer de primera mano qué opina sobre Rubio. Además de reconocer que "los he conocido y me ha encantado verlos porque es algo normal y natural".

En este sentido, parece que la opinión sobre la nieta de Teresa Campos es buena ya que su hijo podría haber encontrado con ella la estabilidad que tanto necesitaba. Lo ve feliz y al final "las madres lo que queremos para nuestros hijos es eso, que sean felices".

Sobre si ha habido un encuentro entre "suegras", Mar Flores no se ha pronunciado. Se a limitado a poner "cara de póker" al recibir la pregunta de un periodista.

¿Cómo se conocieron?

Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, ha desvelado el origen de su relación con Alejandra Rubio. "A mí me entra la curiosidad de cómo una persona como ella se dedique a un mundo como este" porque "ella quiere ser actriz". Según sus palabras, "no sabía quién era la madre, la tía y la abuela de Alejandra", en alusión a Terelu Campos, Carmen Borrego y María Teresa Campos.

En ese momento "le escribo y le digo que si le apetece tomar un té para que me explique cómo funciona este mundo" y quedan. En ese primer encuentro, Costanzia reconoce que se quedó prendado de ella: "Me pareció muy guapa y con una personalidad arrolladora, tuvimos un nivel de entendimiento y de conversación que yo no pensaba tener".