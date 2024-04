María Luisa, amiga de Ángel Cristo, revela este secreto íntimo del artista

María Luisa Moreno, amiga íntima de Ángel Cristo padre, estuvo ayer por la tarde en 'Así es la vida' para hablar de las famosas pertenencias que obran en su poder del domador de elefantes y que ahora su hijo se las reclama desde 'Supervivientes 2024'.

En plató aseguró que las memorias que Ángel le dio antes de morir nunca las hará públicas y no se las dará a nadie porque él se las entregó a ella porque era en la única persona que confiaba.

Tras su entrevista en televisión, María Luisa volvía a apoyar el relato que Ángel Cristo Jr. hizo sobre sus padres hace unos meses en la pequeña pantalla: "Según su padre está diciendo la verdad".

Eso sí, nos comentaba que cuando se enteró de todo lo que había contado no lo llegó a comprender porque siempre estuvo más ligado a Bárbara que a su padre:"No lo he comprendido nunca. Estaba él tan unido a su madre que yo no lo he entendido, no sé los motivos, no tengo ni idea".

María Luisa nos dejaba claro que no tiene miedo a una posible demanda de la vedette porque "no he hecho nada contra ella" y aseguraba que "no creo que le esté dando motivos a ella para que me denuncie porque yo no la conozco a ella para saber si lo que hace es verdad o es mentira, es lo que se habla. Lo que habla su hijo y lo que hablaba su exmarido".

En cuando al famoso manuscrito del domador, nos explicaba que no lo hará público porque él le dijo que lo sacara si a él le pasaba algo, pero como murió de causa natural, se quedará para siempre en la intimidad: "Eso era privado de Ángel Cristo, y Ángel Cristo murió y a mí me dijo que si le pasaba algo que lo publicarapero él ha muerto de muerte natural, murió en el coche de mi hija".

"Me tengo que volver loca para desvelarlo. Creo que no lo voy a desvelar nunca, creo" nos aseguraba de manera rotunda y añadía: "Ese manuscrito vale mucho dinero y a mí me lo han ofrecido y no lo he dado y no se lo voy a dar a nadie por eso, porque fue una cosa privada entre Ángel y yo. Él me lo dio y como confió en mí, pues si él hubiera querido, se lo hubiera dado a sus hijos, porque hace 28 años que me lo entregó".

Lo que sí que nos quiso aclarar María Luisa es que en esos escritos "de sus hijos no pone nada" porque "él quería muchísimo a sus hijos, incluso a Bárbara Rey" y, sorprendentemente, también confirmaba que "él murió enamorado de Bárbara Rey".