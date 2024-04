Hunter Schafer, el icono trans de 'Euphoria' que tuvo una relación con Rosalía

La generación Z ha encontrado su espacio seguro de referencia en personas como Hunter Schafer. Modelo, actriz y activista a favor de los derechos de las personas LGTBIQ+, la intérprete trans ha sido noticia este martes tras confirmar su relación sentimental con la cantante Rosalía en 2019. Pero, ¿quién es Hunter Schafer? La intérprete es una de las jóvenes con una carrera más prometedora de Hollywood tras su exitoso papel en la serie de HBO 'Euphoria', un drama adolescente que retrata sin filtros temas como el consumo de drogas, el sexo y el acoso escolar. Sus reivindicaciones la lanzaron a la fama y, aunque su vida no ha sido fácil, ahora es una de las estrellas trans con mayor proyección.

Ella ya no quiere que su identidad sea el centro de la noticia. “Sé que en estos momentos soy una de las personas trans más famosas en los medios de comunicación y me siento responsable, y quizá un poco culpable también, por no ser ya una portavoz”, ha confesado en su entrevista con 'GQ'. “No convertirlo en el elemento central de lo que hago me permitirá llegar más lejos. Y llegar más lejos y hacer cosas increíbles será mucho más útil para el ‘movimiento’ que hablar siempre de ello”, ha añadido.

Adolescencia complicada

En su infancia recuerda que creaba personajes femeninos y diseñaba sus atuendos. “Yo era un chica trans que no hizo la transición hasta el instituto. Tenía todo un mundo y una persona dentro de mí que no podía salir como se suponía que tenía que hacerlo", ha explicado la intérprete en una entrevista con 'GQ'. Esa manera de expresarse le servía como herramienta "para exteriorizar lo que no podía exteriorizar conmigo misma”.

Hunter Schafer en la fiesta de Vanity Fair tras los premios Oscar en 2023 / / EFE

Hunter se declaró homosexual al inicio de la adolescencia y como trans entre los 14 y los 15 años, cuando vio que no se sentía identificada con su cuerpo. “Es algo que no resonaba conmigo en absoluto. La disforia de género es, en general, una sensación de pavor e incorrección”, explicó ella misma en una entrevista en la radio pública de Carolina del Norte en 2016.

Activismo

Ese mismo año, se unió a la American Civil Liberties Union (ACLU) y a Lambda Legal para luchar contra la ley HB2. En ese momento, se convirtió en la demandante más joven en un pleito contra la ley de la Cámara de Representantes 2 (HB2) de Carolina del Norte, que prohibía a las personas trans utilizar baños públicos que no coincidieran con el género que figuraba en su partida de nacimiento. Su misión era concienciar a la población y generar más aceptación hacia las personas trans.

Después de ese reconocimiento por su lucha, los planes de Schafer tras el instituto pasaban por estudiar diseño de moda en Central Saint Martins de Londres, pero se vieron frustrados cuando consiguió su primer trabajo como modelo en Nueva York. Una forma de validación y reconocimiento de su esfuerzo. “Fue muy doloroso crecer en el cuerpo equivocado", ha confesado en la misma entrevista. Poco después, ya desfilaba para grandes firmas como Dior o Maison Margiela, conseguía su primer papel como actriz en 'Euphoria' y se convertía en un icono para la comunidad LGTBIQ+.

Ahora, la modelo está deseando que llegue un momento en el que su identidad y su experiencia trans ya no se mencione al hablar de ella. "He trabajado muy duro para llegar hasta donde estoy, he superado los durísimos momentos de mi transición, y ahora solo quiero ser una chica y seguir con mi vida de una vez”, ha expresado en 'GQ'.

Relación con Rosalía

La actriz ha sido noticia en España después de confirmar en la revista 'GQ' que tuvo una relación con la cantante Rosalía entre otoño e invierno de 2019. "Hunter dice que tuvo que quedar varias veces con ella para darse cuenta del rollo que había y concluir que aquello eran citas", cuenta Emma Carmichael, autora de la citada entrevista.

Después de muchos rumores, las dos han decidido poner fin a las habladurías. "Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso, y otra dice: '¡Pero por qué, si no es asunto de nadie!'", ha asegurado Schafer. "Es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así", ha agregado. Ahora, las dos estrellas mantienen una estrecha relación de amistad: "Tengo amistades muy bonitas con gente con la que he tenido relaciones sentimentales, y Rosalía es de la familia pase lo que pase", ha sentenciado.

Los rumores una posible relación comenzaron en septiembre de 2019, cuando asistieron juntas a un desfile de moda en Nueva York, y los siguientes meses tuvieron algunas citas. En diciembre 2019, en el evento de Billboard Women In Music donde ganó el premio a 'Rising Star', Rosalía invitó a Schafer y le dedicó unas palabras: "Gracias por venirte conmigo, te quiero mucho". La artista catalana también escribió junto a Billie Eilish 'Lo vas a olvidar', canción de 'Euphoria' destinada al episodio dedicado al personaje de Schafer. Sin embargo, finalmente su relación quedó en una bonita amistad que han mantenido a lo largo de los años.