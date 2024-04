El hijo de Carmen Borrego acusa a su madre de vender el embarazo de su mujer

'Supervivientes' ha sido demasiado para Carmen Borrego, que ha tenido que abandonar el programa por recomendación de los médicos. Así, la hermana de Terelu Campos ha dejado Honduras para regresar a España, donde varios asuntos demandarán su atención. El principal, la separación de su hijo José María Alamoguera de su esposa, Paola Olmedo, un matrimonio que no ha llegado a los dos años de duración.

A esto se le añade la polémica relación de su sobrina, Alejandra Rubio, con Carlo Costanzia, y la soledad por la que pasa su hermana Terelu, que fue vista recientemente en Semana Santa con un gesto que transmitía tristeza por la reciente pérdida de su madre, María Teresa Campos.

La ruptura de José María Almoguera y Paola Olmedo ha revelado detalles de la tensa relación que mantienen madre e hijo, así como también el trato distante que Carmen Borrego habría tenido con su nuera.

La mala relación entre suegra y nuera parece haber afectado también a la relación con su hijo. Se ha anunciado que Paola Olmedo y José María Almoguera han dado una esperada exclusiva a la revista Semana, en la que critican duramente a la exsuperviviente. Algunas de las frases adelantadas de la entrevista son: "Me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo" o "Si mi abuela no hubiera muerto, no me habría reconciliado con mi madre". Los detalles completos de esta exclusiva se conocerán mañana en la entrevista.