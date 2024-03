La cantante Aitana, operada en México en México: ¿qué le ha pasado?

Un susto ha llevado a la cantante Aitana al hospital de México, donde se encontraba en el marco de su gira musical. La artista ha visitado Monterrey para su "Alpha Tour", sin embargo, un imprevisto ha salpicado su periplo musical: una operación de urgencia. ¿Qué le ha pasado?

La boca tiene la culpa. Y es que a Aitana sufría un fuerte dolor en la boca que no le permitía llevar una vida normal, una molestia que le ha obligado a ser sometida a una operación sencilla por culpa de la muela del juicio, de la que le operaron "de urgencia", según ella misma cuenta para tranquilizar a sus fans. La propia Aitana ha mostrado en una imagen su muela, que la guardó en una cajita de recuerdo como si fuera una niña con los dientes de leche que se lleva el Ratoncito Pérez.

Su salud bucal

Aitana no es la primera vez que sufre importantes dolores bucodentales. Durante un concierto en Madrid, la artista se dio un golpe tan fuerte con el micro en los dientes que tuvo incluso que parar el concierto: "¿Se me ve el diente roto?", dijo, sin darle mucha importancia al asunto. Finalmente, resulta que la rotura interna fue un hecho. También tiempo atrás sufrió una rotura de labio en pleno concierto en Barcelona: "Me acabo de pegar una hostia contra el micrófono y creo que me he partido el labio".