La marquesa de Griñón, Tamara Falcó, ha pasado unos días en SHA Wellness Clinic con su marido, Iñigo Onieva, descansando y probando algunos de los programas de este templo del bienestar y la salud.

La comida macrobiótica junto a tratamientos de belleza y depuración del organismo son las bases de los tratamientos del SHA Wellnesss Clinic, el espacio de salud que también eligió el diseñador John Galliano (Gibraltar, 1960) para abandonar las drogas y el alcohol que arruinaron en 2011 su exitosa carrera en Christian Dior para entregarse con fervor a una vida saludable guiada por Alfredo Bataller, dueño del Sha Wellness de Alfaz del Pi (Alicante), el considerado mejor spa clínico del mundo al que acuden desde la jequesa de Qatar hasta Isabel Preysler, Julio Iglesias, Naomi Campbell, Andrés Velencoso o Barbra Streisand.

Tamara Falcó, al igual que Galliano, disfruta de estas lujosas instalaciones que han visitado también una hermana del emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al Thani, hijo de la espectacular jequesa Moza bint Nasser, una de las asiduas a la clínica de Bataller.

"A Galliano le ha cambiado hasta el color de los ojos", comentan los que han sido testigos del renacer del diseñador más irreverente de las últimas décadas, modisto jefe entre 1996 y 2011 de Dior. Fueron casi dos duros años de tratamiento basados en una alimentación saludable y macrobiótica que el "enfant terrible" de la moda se aplica ahora a rajatabla. La comida, según el credo de Bataller, tiene que ser "energía para el organismo, lucidez para el intelecto y alegría para el alma". Se trata de una apuesta saludable en las faldas de Sierra Helada con una tarifa mínima por tratamiento de 6.000 euros a la semana.

SHA nació como fruto de la experiencia personal de quien, tras padecer problemas de salud durante más de treinta años, recuperó su calidad de vida gracias a una alimentación adecuada y a distintas terapias naturales, junto a los últimos avances de la medicina occidental. "Tengo un aparato digestivo muy endeble y me he tenido que cuidar siempre mucho. Recuerdo que de pequeño siempre me dolía la cabeza los lunes y ahora me doy cuenta de que era porque comía mucho el domingo", explica Bataller, firme defensor de la alimentación macrobiótica. "Este tipo de dieta nos ayuda a vencer las enfermedades", insiste.

SHA ofrece diferentes programas enfocados cada uno a un objetivo: bienestar y energía, gestión del estrés, rejuvenecimiento, control de peso y detox. Cada uno de estos programas tiene un método integrador que incluye dieta, ejercicio y tratamientos estéticos que puedes probar en su SPA con marcas cosmeceuticas como iS CLINICAL.

Los tratamientos iS CLINICAL en SHA Wellness Clinic

Fire & Ice Facial de iS CLINICAL

Diseñado para renovar la piel de forma rápida y segura, este tratamiento implica la combinación de sensaciones cálidas y refrescantes que dejarán la piel con una sensación de frescura y vigorización.

A menudo conocido como el “Facial de alfombra roja”, ha sido el tratamiento preferido tanto de celebridades como de no celebridades por sus efectivos beneficios.

Disponible en protocolos de 30-60-90 minutos

Exfoliating Clear Skin Facial de iS CLINICAL

La exfoliación suave y combinada de este tratamiento con una hidratación calmante mejora la piel grasa, congestionada y propensa a imperfecciones. Este tratamiento avanzado ayuda a limpiar profundamente y minimizar la apariencia de los poros dilatados. El facial exfoliante para piel clara ayuda a que la piel se sienta suave, nutrida y saludable.

Foaming Enzyme de iS CLINICAL

Tratamiento facial potente, pero calmante que cuenta con agentes espumantes activos para una exfoliación ligera y eficaz. Las enzimas de papaya y piña se combinan con un potente ácido glicólico de origen botánico para revelar una tez pulida y más radiante.

Disponible en protocolos de 30-60-90 minutos

Harmony Facial de iS CLINICAL

Este tratamiento está diseñado con bionutrientes refrescantes y terapéuticos para renovar el tono, la claridad y la resiliencia. Los sentidos se despiertan y el equilibrio de la piel se restaura con el Facial Harmony. Excelente para pieles sensibles, esta experiencia facial única aporta energía vibrante, circulación y un brillo saludable a la piel fatigada.

Honey Enzyme Facial de iS CLINICAL

Este lujoso facial exfoliante e hidratante realza la piel con un suave masaje e hidratación calmante. El limpiador de miel y el masaje de drenaje linfático crean una sensación relajante y cálida, lo que da como resultado una tez dramáticamente más suave y brillante con un brillo notable.