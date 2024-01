Marta Peñate ha logrado ganarse a la audiencia por su naturalidad y desparpajo. Desde que saltara a la fama gracias a La isla de las tentaciones (aunque su aventura televisiva se remonta a GH, donde coincidió con la mismísima Adara Molinero) se ha convertido en una imprescindible en todo debate que se precie.

Su humor ácido y su poca vergüenza hacen que todo lo que diga acabe incendiando las redes.

Sin embargo, lo último que la canaria ha compartido en Instagram nada tiene que ver con sus intervenciones televisivas, sino más bien con su faceta influencer (la ex de Lester Duque cuenta con más de medio millón de seguidores en esta red social). Concretamente, se trata de un vídeo en el que aparece enseñando un haul de ropa de la marca asiática Shein en el que una de las prendas que luce se lleva toda la atención.

Prenda polémica

Marta Peñate no ha acertado con su último 'haul' de ropa. La influencer de Las Palmas de Gran Canaria, de 33 años, ha recibido duras críticas por la última prenda que se ha comprado. La colaboradora de 'GH DÚO' no ha ocultado su respuesta tras leer la oleada de comentarios que ha recibido al enseñar estos pantalones que ella consideraba "supermodernos" y rompedores, pero que han escandalizado enormemente a sus seguidores.

Era lo último que esperaba al publicar en su perfil oficial de Instagram este vídeo enseñando sus últimas adquisiciones de moda. Un nuevo pijama, jerseys de pelito, una nueva blusa, vestidos de lo más sexy para San Valentín, y un pantalón que era para ella la joya de la corona de su cesta de la compra. Pero no para sus seguidores.

"Este pantalón me parece una maravilla. Arriba es como un legging y debajo es vaquero", comentaba la también exconcursante de 'Supervivientes' enseñando a cámara la prenda de la discordia. En cuestión de minutos, Marta Peñate recibía un aluvión de mensajes en los que sus fans le hacían saber lo poco que les había gustado esta prenda.

Unos comentarios que han dejado sin palabras a la colaboradora de televisión, que se ha pronunciado a través de sus 'stories' sobre su desacuerdo. "Hablemos de algo serio... me tenéis amargada. Me he dado cuenta de que ya soy mayor y que tengo un estilo del que no me puedo salir porque, sino, la cago", ha reflexionado la que fuera concursante de 'Gran Hermano', que trabaja ahora comentando en el debate de 'GH DÚO'.

"Estos pantalones han recibido un odio, pero un odio...y yo me pensaba que eran supermodernos, que lo iba a partir con ellos. Es verdad que no son mi estilo. Pero claro, yo los vi modernos. No me los voy a poner", ha zanjado Marta Peñate tras la oleada de críticas que ha recibido por los pantalones que se ha comprado en su última compra online a su tienda de ropa favorita.