Bertín Osborne y Gabriela Guillén están sumidos en una larga batalla después de que ella diera a luz el sexto hijo del artista hace tan solo tres semanas. Durante este tiempo, Gabriela ha guardado silencio, pero este silencio se ha cortado de raíz después de que decidiera sentarse en le plató de ¡De Viernes! para contar su propia versión de los hechos, al mismo tiempo que desmentir que el pequeño no sea de Bertín.

"Me ofende que se ponga en duda la paternidad del niño, yo tengo muy claro quién es el padre y si él quiere hacer las pruebas, las haremos", asegura Gabriela Guillén visiblemente cabreada. Pruebas que el ex marido de Fabiola Martínez ha solicitado para poder demostrar que el bebé no es suyo.

Presunta infidelidad

Fuentes próximas al artista y presentador han hablado con Así es la vida y han dejado caer que Bertín Osborne tendría pruebas de una presunta infidelidad por parte de Gabriela Guillén mientras estaba con él: "a lo largo de los meses de embarazo, Bertín recibió pruebas e información que demostraría supuestamente que Gabriela había mantenido una relación paralela con otro chico".

La misma fuerte confirma que Bertín Osborne supo del embarazo un mes y medio después de finalizar su relación con ella: "él ya le había dicho que nunca más estarían juntos". Una versión de los hechos muy diferente a la que Gabriela Guillén sostiene en todo momento.