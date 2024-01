Massiel sobrelleva como puede, a sus 76 años, unos problemas de salud que afronta de la mejor manera posible. Y para ella, salir y relacionarse es la mejor manera de mantenerse activa y socialbe. Una de sus últimas salidas ha sido para arropar a "Los Javis" en el concierto de "Stella Maris", el grupo musical que crearon para su serie "La Mesías".

Tiene problemas de visión y también con el oído, pero "yo me entero de toda la actualidad que hay", presume

Y entre esas últimas horas... no ha tenido problema alguno en hablar de Isabel Pantoja.

Rajada sobre Isabel Pantoja

La inolvidable ganadora de Eurovisión habla sin pelos en la lengua sobre la tonadillera, en plena gira por España: "Ella no es mi compañera, no tenemos nada que ver", ha dicho, sin ahondar si la diferencia entre ambas es para bien o para mal... no hace falta ser muy listo.

Lo que sí ha dicho alto y claro es que "si ha llenado sus conciertos es por la campaña de publicidad que lleva desde el día que murió Paquirri, si no llena esta mujer no llena ni Dios".

Eso sí, con lleno o sin él, Massiel tiene claro que jamás compartiría escenario con Isabel Pantoja.