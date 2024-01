No hay día que Bertín Osborne y Gabriela Guillén no sean noticia ya sea por las declaraciones de uno de los dos o por la simple salida de casa de la paraguaya, con o sin su hijo recién nacido. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas, cuando ella ha sido pillada por los medios de comunicación de camino a casa y, por supuesto, la avalancha de preguntas ha sido tremenda. A unas ha contestado y ante otras, ha callado, aunque siempre dejando algo claro: "No sé si hablaré o no hablaré, si daré o no una exclusiva, pero desde luego estaría en mi derecho, todo depende de cómo me encuentre yo porque ahora lo más importante de mi vida y lo único es mi hijo", ha dicho sin mencionar el nombre, que se desconoce hasta el momento.

Así se enteró Bertín Osborne del nacimiento del hijo de Gabriela Guillén Dolida Sin embargo, ha habido una frase que ha caído como una losa sobre la conciencia del cantante: "Que dude de mí es una ofensa muy grande", ha dicho. Se siente muy ofendida por la petición de una prueba de paternidad por parte de Osborne, si bien tiene muy claro que "él sabe igual que yo lo que ha pasado entre nosotros". Gabriela Guillén no pierde la fe tras la decisión sobre la prueba de paternidad de Bertín Osborne Los apellidos del niño Guillén ya ha decidido que el niño solo llevará sus apellidos, ni rastro del Osborne. Dolida e indignada porque la única noticia que haya tenido de él tras el nacimiento del bebé haya sido esta exclusiva, parece que él ni siquiera la ha felicitado por su maternidad ni se ha interesado por cómo está el pequeño. Por eso la ex del presentador ha tomado una decisión drástica y así lo ha anunciado ante las cámaras: "No quiero ni oír el nombre del padre".