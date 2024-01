Es el embarazo sobre el que más se habla en España... y eso que aún no lo han conseguido. Se trata del futuro bebé que esperan Tamara Falcó y su marido, Íñigo Onieva. Y decimos esperar porque en realidad, así se encuentran: a la espera de quedarse embarazados. De hecho, es por todos sabido que ella se ha sometido a un tratamiento para intentar conseguir tener un hijo cuanto antes.

Sin embargo, hay unas declaraciones de la hija de la reina de Porcelanosa que llaman la atención: "No tenemos ninguno de los dos ni instinto maternal ni instinto paternal". Eso sí, confían en desarrollarlo "cuando seamos padres". Y es que hay una cosa muy cierta que dice Tamara: "Con los sobrinos es todo muy bonito pero es que ser tío es muy fácil porque te los dejan bañados, limpios y las broncas son de sus padres"... como si las labores "sucias" de la maternidad las fueran a asumir ellos mismos sin ayuda.

Futuro embarazo

En cualquier caso, uno de los propósitos para 2024 será convertirse en madre. Algo que, no oculta, está deseando aunque confiesa que tampoco se siente presionada porque está disfrutando al máximo de esta etapa como recién casada. "La verdad es que rezo todo el tiempo y si tiene que ser, será y si no. La verdad es que estoy felizmente casada, ahora mismo viviendo un momento súper bonito, así que no sé. Sin presión, sin presión. Lo que Dios quiera" explica con sinceridad, reconociendo que a su madre le haría "mucha ilusión" que la convirtiese en abuela de nuevo "porque le encantan los niños".

Su hermana, tercer embarazo

Tras disfrutar de una de las Navidades más especiales de su vida después de anunciar que espera su tercer hijo junto a Fernando Verdasco y que será en abril cuando se convierta en madre de un niño cuyo nombre no han decidido por el momento, Ana Boyer no puede estar de lo más feliz.