Recta final en el embarazo de Gabriela Guillén, que espera a su primer hijo y el quinto para Bertín Osborne. Ha sido precisamente una de sus hijas, Ana Portillo, la que ha hablado sobre este embarazo sonado en el que el cantante ha querido manterse al margen a nivel mediático. La hija de Sandra Domecq ha dicho que no conoce de nada a la paraguaya. Aún así, le ha deseado "el mejor de los embarazos" a la fisioterapeuta.

Bertín

Por su parte, el cantante, de 69 años, huye de la prensa como de la peste y no se prodiga apenas en declaraciones. Osborne está pasando unas Navidades ajeno al nacimiento de su hijo en Ubrique. Mantendrá la boca cerrada pero solo por ahora, ya que es posible que habla la caja de pandora más adelante en forma de exclusiva. ¿Hablará en las revistas?

Habla Gabriela

Gabriela ha pasado las últimas horas en el hospital por una revisión rutinaria que, según ella misma cuenta, ha ido de forma óptima. Lo ha hecho acompañada de su madre, que ha llegado de Paraguay para acompañar a su hija en este momento decisivo de su vida. Cuando han sido preguntadas por la prensa sobre las celebraciones navideñas de Bertín, ella ha sido clara y ha dicho: "¡Pues qué bien!", de forma irónica, a la vez que le ha deseado "que haya paz en el mundo".

No es la primera vez que Gabriela "azota" a Bertín con su verborrea. Hace unas semanas confesaba que "me arrepiento mucho de haber estado con él" a cuenta de los ataques de ansiedad que le han llevado al hospital en más de una ocasión. Ya entonces era tajante: "No pienso volver con él, por dignidad". Eso sí, cuando se trata de su hijo, la cosa cambia y habla claro: "No se está preocupando nada por su hijo, yo soy su madre y su padre, así que él no tiene derecho a reprocharme nada".