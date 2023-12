En mitad de la polémica suscitada por las entrevistas que ha dado en televisión, Fran Rivera se dejaba ver este 24 de diciembre en el tradicional almuerzo solidario que organizaba Casa Remesal. Él mismo participó como chef voluntario, junto a Antonio Cabrera y Francisco Morilla.

Y no estuvo solo, su mujer, Lourdes Montes, no quiso perderse este día y se dejó ver por allí de lo simpática ante las cámaras: "Feliz Navidad", decía a los reporteros, destacando la acción solidaria de su marido: "Estos días, cómo no seamos solidarios estos días, ya para cuándo, hay que serlo todo el año".

Eso sí, la diseñadora nos comentaba que Fran no tiene ni idea de cocinar: "Nada" y bromeaba minutos antes de que empezara la comida: "Como se encargue él, complicado comérselo".

Feliz por los días que se presentan, Lourdes nos confirmaba que esta Nochebuena cenaron todos juntos en casa de su madre como ya adelantó su marido en '¡De viernes!': "En casa de mi madre, que es tradición, vamos toda la familia... que os voy a contar, a mí me encanta, soy muy navideña".

La que también se dejó ver por allí fue Tana Rivera, acompañada por Manuel Vega. La joven ha vuelto a la palestra mediática estos días por las declaraciones que su padre hizo sobre ella y el divorcio que vivió con su madre, Eugenia Martínez de Irujo. Sin embargo, parece que no ha pasado factura en su relación... ya que sigue siendo uno de sus principales apoyos.