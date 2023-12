No hay nada que Ana Obregón haga o diga que no sea pensando en su hijo Aless. Hasta sus redes sociales "son tuyos porque son tu homenaje", motivo por el que advierte a quienes la critican por ello: "Seguiré publicando tus fotos y tu recuerdo, siempre".

Se acerca la Navidad y la mediática bióloga piensa en alto sobre su hijo. "Otra Navidad sin ti", expresa. Obregón utiliza la escritura para hablar con su hijo en un texto que no solo firma ella: también lo hace "Anita", según ella misma llama a su bebé.

En su última dedicatoria a su hijo expresa que "no soy otra cosa que la mamá de Aless y quiero ser recordada por ello, nada más". Añade que "traerte al mundo ha sido lo más importante que he hecho en mi vida y cumplir todos tus deseos me llenan de paz".

Ana Obregón ha perdido el miedo a hablar de la muerte de su hijo. Con la publicación del libro "El niño de las musarañas", un duro realto que comenzó a escribir Aless Lequio y terminó su madre, va liberando los fantasmas de aquel "puto 23 de marzo", como ella misma describe al día en que le dieron el mal diagnóstico de la enfermedad de su hijo. Revivir aquellos momento no es sencillo, pero la bióloga se ha sincerado hace unos días con Carlos Herrera en su programa de la Cope.

Acudió a hablar de libro, que ya va por su cuarta edición dado a su éxito en ventas, y terminó rememorando duros momentos del final de la vida de su hijo junto a Alessandro Lequio. "Desde pequeño, era como si hubiera tenido la premonición de que no viviría mucho. Es algo increíble. Qué niño, desde que tiene 5 años, escribe una nota para leerla al año siguiente en la casa de verano. Cuando encontré las notas siempre decía: 'hasta el año que viene'", recuerda Obregón. Ahí empezó el germen del libro.

La fundación

También en las redes sociales habla al respecto de la publicación: "Sabrás que nuestro libro es el libro de no ficción más vendido del año y ahora traspasa las fronteras y se vende en México... ojalá estuvieras aquí para disfrutar de su éxito y todo lo que estamos recaudando para tu fundación".