Jorge Fernández visitó el pasado jueves el plató de 'Y ahora Sonsoles', uno de los nuevos programas con los que comparte casa. En el espacio, fue entrevistado por su presentadora, Sonsoles Ónega, a la que confesó guardar un pequeño rencor. "Estoy bastante enfadado contigo", empezaba diciendo en un tono amistoso.

El presentador de 'La ruleta de la suerte' reveló el motivo, y no es otro que el robo de un trabajador por parte de la ganadora del Premio Planeta. "Es por algo bastante grave que a lo mejor no lo sabes, pero ¿ves a ese señor de ahí? ¿Detrás de la cámara? Juanfran, sí. Ese cámara era mi cámara en la 'Ruleta' durante muchísimos años y ese señor es especial no solo por lo buen cámara que es sino por el aspecto humano que tiene y hace un equipo que no hay otro como él".

Ónega, entendiendo el tono de sorna y bromista de Férnandez, le dio la razón sobre su cámara. "Tienes toda la razón. Además, que lo sepas Juanfran, tú me dijiste en un pasillo cuida de Juanfran, y eso no se me olvidará nunca porque cuidar es tan importante", decía, ante la emoción del cámara.

Finalmente, el presentador comentaba que era "un señor como la copa de un pino. Lo recuperaré algún día eso espero", aseguraba. Por otro lado, la presentadora también reveló que propuso al exmodelo ser colaborador del espacio. "Este señor ha aprendido a decir que no, porque ya es muy mayor", decía Sonsoles, añadiendo: "Que me dijo que no a colaborar en este programa, porque no quería estrés. Yo quería que tuviera una sección de nutrición y su experiencia", revelaba.

Desde la otra parte, Fernández explicaba los motivos de su decisión: "Hablamos un poquito ella y yo en los pasillos. Me propuso venir aquí y es que para mí... Yo llevo desde las 8 de la mañana grabando aquí, tres publis he grabado, tres programas seguidos. Venir aquí está guay un ratito. Pero es que tengo que estar listo para mañana grabar otra vez. Entonces saber decir que no creo que es el primer paso para llegar a la buena salud".