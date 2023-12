En medio de numerosos escandalos y tras su vuelta a los escenarios, Bertín Osborne cumple 69 años en sus meses más polémicos. Así, a punto de convertirse en padre junto a Gabriela Guillén, el cantante está pasando por uno de sus peores momentos con la prensa envuelto en una polémica tras otra.

La última vez que le vimos ante las cámaras fue tras su concierto en Gijón el pasado viernes y lo cierto es que su comportamiento reflejó el poco ánimo que tiene a la hora de atender a la prensa para zanjar todas las especulaciones.

La que también ha dejado de dar declaraciones ha sido Gabriela Guillén, a quien precisamente la hemos visto hoy en una de sus últimas revisiones médicas antes de dar a luz al hijo que espera del presentador de televisión.

La relación entre padre y madre es nula

Muy sonriente, la fisioterapeuta no nos desvelaba si ha felicitado a Bertín por su cumpleaños: "No voy a comentar nada, gracias" y es que tal y como hemos sabido en las últimas semanas, la relación entre ellos es nula y no hay ningún tipo de contacto desde hace ya meses.

En la recta final de su embarazo, la joven acudía a una de sus últimas revisiones afirmando que ha ido "muy bien", pero sin querer hablar del sexo del bebé, lo que todavía sigue siendo una incógnita a pesar de las especulaciones que ha habido en redes sociales tras la fiesta del baby shower.