Ana Obregón ha estado de actualidad en los últimos meses a raíz del nacimiento por vientre de alquiler de su hija-nieta Ana Sandra. Un hecho que no solo fue ampliamente cuestionado por gran parte de la población, también por algunos dirigentes políticos, que quisieron poner de manifiesto lo poco ética que resulta la práctica de la gestación subrogada. A todos ellos ha respondido Obregón en su paso por 'TardeAR'.

"He pasado de ese infierno a, de repente, tener en casa un pedacito de mi hijo con su sangre, con su sonrisa, porque huele a él. Tú sabes que los hijos tienen un olor especial y es volver a vivir, así de fácil. A los políticos les vino muy bien una cortina de humo para sus chapuzas. Yo estaba en Miami, no me enteraba de nada ni quería saber nada, estaba volviendo a vivir".

Sin embargo, aclara que algunos de sus familiares y amigos cercanos sí le trasladaban parte de la polémica que se estaba desatando en España: "Me decían que estaba hasta en el Congreso y digo todas las chapuzas, la ley del sí es sí, Puigdemont... les ha venido de maravilla". Por tanto, Obregón considera que las críticas que recibió no se deben al cuestionable acto de comprar un bebé, sino que responderían más bien a una maniobra de distracción.

Además, volvió a defender que esa era la voluntad de su hijo. Y de hecho, llegó a preguntarle a Ana Rosa Quintana si ella no cumpliría la última voluntad de su hijo; recibiendo por respuesta un breve "absolutamente" de parte de la presentadora.

Por último, la entrevistada también hizo un llamamiento a su exmarido Alessandro Lequio para que conozca a su hija: "Es la hija de tu hijo".