Christian Gálvez y Patricia Pardo cuentan las horas para ser padres: ella, por tercera vez mientras que para él será la primera.

De sobra es sabida la mala relación entre él y Almudena Cid, con la sombra de la infidelidad por la posibilidad de empezar una relación con la presentadora cuando aún no estaba cerrada del todo la etapa con la gimnasta. En cualquier caso, ambos no saben nada el uno del otro, ni siquiera hay nada económico que les una. Sin embargo, no puede decir lo mismo Patricia Pardo sobre su exmarido, Francisco Márquez, con quien comparte tres hijas.

Y ellos, ¿cómo se llevan?

Patricia Pardo siempre ha sido muy reservada con su vida personal, pero hace unos meses se saltó ese límite y concedio una entrevista en la que dejó claro que empezó a salir con Christian Gálvez cuando ambos estaban solteros... al menos, que ella supiera. Si la relación entre Cid y Gálvez es nula, Pardo y su ex se llevan a las mil maravillas. Tienen dos hijas en común y son buenos amigos: "Formamos un buen equipo mi exmujer y yo, aunque pueda sonar raro", declaró Francisco Márquez a los medios de comunicación hace unos meses. Y si la relación entre ellos es buena, con Chrstian Gálvez es aún mejor. El anterior y actual hombre de la periodista se llevan estupendamente.

Almudena y Christian eran una de las parejas más queridas y reconocidas de la crónica social de nuestro país, pero en 2021 anunciaron que emprendía caminos por separado tras once años casados.