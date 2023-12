Nuevo y tenso capítulo en la separación de Christian Gálvez y Almudena Cid. Tras una traumática separación entre el presentador, que ahora está con Patricia Pardo y ya exhibe su amor sin pudores, y la gimnasta la polémica sigue rodeando a la expareja.

Si hace unos días publicamos que él había estado espiando a ella cuando fue a su casa a recoger sus últimas cosas, ahora llega la crítica de la madre de ella por su comportamiento durante los últimos años. Y es que a la familia de Almudena Cid no le han gustado las formas de Christian Gálvez y defiende a su hija pronunciándose en varias ocasiones.

La última ha sido la más subida de tono y tiene como protagonista a su madre. Y esta vez ya deja claro que la separación no ha sido para nada amistosa como en un principio se llegó a publicar. Mina Tostado, la madre de Almudena, publicó hace unos días en Instagram una publicación en la que a pesar de no referirse directamente (o con una mención) a su ex yerno, se interpretó como una clara indirecta. De hecho, contesta a un usuario de IG que le replica y ya sí que habla directamente de él, señalando que le habría sido infiel a su hija.

En el post, titulado 'Anatomía de un manipulador emocional', se describe a una persona manipuladora emocional con expresiones como "embauca con la palabra", "te cuestiona a ti y a tu salud mental", "no acepta su culpa", "usa el silencio para manipular", "se ríe de ti y te juzga" y/o "parece realmente una persona encantadora". Esto podría haber sido, y así se ha interpretado, por Christian Gálvez.

Feroces críticas desde la familia de Almudena Cid a Gálvez: "Es un mentiroso"

La publicación provocó un aluvión de reacciones e incluso un internauta le contestó con un claro y conciso mensaje defendiendo a Gálvez. "Te puede gustar más o menos, pero no está haciendo nada malo para que esta señora venga a llamarlo incluso manipulador. Me imagino que cuando estaban juntos era una persona bella, pero ahora es lo peor porque después de 4 meses ya está con otra. Y el mínimo respeto se lo ha tenido, se dejaron y unos meses después está haciendo su vida".

Y entonces Mina se encendió y entró directamente al trapo. "Tú qué sabrás desde cuándo está con otra. Ha sido un mentiroso toda la vida", sentenciaba.

Inconformes con el reparto tras la firma del divorcio

La familia de Almudena Cid también ha concedido una entrevista a la revista 'Semana' en la que denota la falta de conformismo con el reparto de bienes que la pareja ha hecho con el divorcio.

Tras más de 11 años de matrimonio, la familia ha querido matizar ciertas informaciones que salieron en torno al acuerdo económico al que llegaron. Y es que a Almudena le tocó un loft valorado en 225.000 euros, dos plazas de garaje, una furgoneta, un coche de alta gama y una cantidad de dinero determinada.

Pues bien, un familiar de Almudena ha sido claro en dicha revista. "¿225.000? No sabía yo que una oficina en un pueblo valdría tanto... No fue capaz de venderlo ni por la mitad". Pero hay más. "¿Coche de alta gama? Ahora me entero que un Fiat es un coche de alta gama. Siempre con el dinero en la boca como si en la vida fuese lo más importante."