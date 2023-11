Jorge Javier Vázquez está disfrutando de unas merecidas vacaciones en Brasil mientras Mediaset cocina su posible salida, o bien, un nuevo formato con el que el catalán se sienta cómodo.

Tras el fracaso de Cuentos Chinos, no hemos vuelto a ver al comunicador más que a través de su blog de la revista Lecturas. Ha sido en esta publicación donde se ha pronunciado acerca del miedo que habría superado, un temor que antes le quitaba el sueño.

"Me fastidiaba la idea de volver de vacaciones con algunos kilos de más y que me llamaran gordo. No solo me fastidiaba: me creaba ansiedad. Y esa ansiedad no me ayudaba a controlarme así que, al final, recuerdo mis vacaciones luchando contra los complejos de culpa que me acompañaban si decidía tomar postre", escribe Jorge Javier Vázquez en el blog que semanalmente publica a través de la revista Lecturas.

Por desgracia, este temor es el de muchas personas: la sociedad nos ha generado unos complejos a través de los cánones de belleza más habituales, y el peso influye en la forma en la que nos ve el resto de personas. Queremos estar perfectos, y por desgracia, no siempre podemos.

Ahora bien, Jorge Javier Vázquez dice algo en lo que también lleva razón: todos tenemos complejos, seamos de una forma u otra. Así lo explica: "pero también es verdad que la gran mayoría de guapos y guapas que he conocido esconden un complejo con alguna parte de su físico que al resto de la humanidad le parecería absurdo".