Es uno de los secretos mejor guardados de la televisión, y uno de los que más espectativas genera. Con la idea clara, y algún que otro detalle desvelado, Cristina Pedroche ya cuenta los meses para subirse, un año más, a uno de los balcones de la Puerta del Sol y dar la bienvenida al 2024, prometiendo sorprender a todos sus fans.

Josie, su diseñador de confianza, no se ha querido perder este fin de semana la 'Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida', un evento que denomina "rase" porque "es la pasarela más divertida de Europa todo lo que pasa aquí es bastante increíble a nivel turístico es muy apetecible y los invitados son lo mejor y esta noche lo celebramos a lo grande seguro".

Hablábamos con él y le preguntábamos por las declaraciones de Carmen Lomana comentando una posible jubilación y el diseñador, perplejo, le lanzaba un mensaje: "Tan divertida como siempre, que no se jubile", aunque luego reflexionaba: "Me estoy preguntando que cuál es el trabajo de Carmen, es que ha trabajado alguna vez, mírala igual trabaja, no sé".

Además, también quiso tener unas palabras para Victoria Federica, quien quiere ser modelo y la defendía de las críticas que ha recibido en los últimos tiempos: "Pero, vamos a ver, la última década quién no ha entrado por instrusismo cuando yo empecé a la moda había que estudiar, tenias que tener un expediente académico, pero todo ha cambiado muchísimo, al final el intrusismo es fenomenal".

El vestido

"El último trimestre del año es complicado" nos confesaba cuando le preguntábamos por sus proyectos y, como no podía ser de otra forma, nos hablaba de las Campanadas de este año, ya que es el encargado de vestir de nuevo a Cristina Pedroche: "Tú no sabes lo que es ese evento, el 31 estaré ahí un año más".

"Gracias Cristina porque siempre confía en mí" decía el colaborador, que considera que las Campanadas de su amiga son ya "historia de nuestra vida". En cuanto a cómo será el vestido que luzca este año, nos aseguraba que será "el más comentado del año", pero se mostraba discreto a dar detalles: "ya sabes que no puedo, pero me encantaría... es un año muy especial, de celebración, son diez años, es algo muy redondo y va a ser muy bonito y creo que tengo una idea que puede sorprender".