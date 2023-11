De 'La Isla de las Tentaciones' hemos visto de todo. El objetivo de las decenas de parejas que cada año participan es poner a prueba su amor en islas paradisiacas y llenas de "tentaciones" para cometer el pecado de la infidelidad. Por otra parte, el objetivo de los solteros es encontrar el amor entre los participantes que han acudido a La Isla con una relación estable. Pero la realidad es que pocos consiguen abandonar la villa acompañados.

Menos amor... de 'La Isla de las Tentaciones' hemos visto...

Pero hay parejas que son la excepción porque rompen la regla. Nadie daba un duro por ellos, pero lo cierto es que tras su paso por el programa han logrado mantener su relación a flote. Es el caso de Laura Boado y Saúl Pina. La joven concursante gallega entró a 'La isla de las tentaciones' de la mano de su pareja Alejandro Pérez. Sin embargo, Laura cayó en la red de su tentador Saúl Pina, quien también pasó por 'Hombres y Mujeres y viceversa siendo pretendiente de Violeta Mangriñán.

Parece que el noviazgo va viento en popa ya que recientemente, Laura felicitaba por su cumpleaños a Saúl "Piña" con este mensaje:

"A veces no soy consciente de la suerte que he tenido al conocerte, ya es tu segundo cumple a mi lado y sigo sin creerme todo lo que hemos vivido juntos. Desde que te conocí no pude sacarte de mi cabeza, mi persona favorita. Hemos pasado por tanto, que parece que llevamos toda una vida y no me canso, no me canso de despertarme a tu lado todos los días, de nuestros planes de futuro, de crecer juntos… Ya eres familia para mi. Nuestra gente siempre nos dice que tenemos mucha suerte de tener lo que tenemos, por todo lo que hemos pasado y míranos, aquí seguimos, queriéndonos más que nunca y callándole la boca a la gente que habla e inventa sobre nosotros sin saber nada. Y así seguiremos, creciendo y formando nuestra vida juntos, mirándonos cómo aquellos días en el Caribe, dónde me enamoré de ti. Te admiro muchísimo y te amo aún más mi angelito. Feliz cumpleaños! Te amo"

¿Quién es Laura Boado?

Laura Boado es una ex concursante gallega de 'La Isla de las Tentaciones' en su sexta temporada y más tarde, fichó por 'First Dates'. Sin embargo, su llegada no fue bien recibida al show de citas a ciegas. El programa recibió un aluvión de críticas tras anunciar a su nuevo fichaje.

La joven pasa a formar parte del equipo de Carlos Sobera, Matías Roure y Cristina y Marisa Zapata, y sustituye a Lidia Torrent, que deja el programa después de siete años.

El trabajo de la ex concursante de 'La Isla de las Tentaciones' consiste en acompañar a los solteros a la mesa, donde se encontraran con su cita a ciegas. Durante la velada, Laura será la encargada de atenderles, escucharles y darles apoyo emocional.

La propia Laura ha explicado que para ella "es un sueño estar en un programa como este" y ha confesado que lo sigue desde que se estrenó: "Tengo ganas de aprovechar esta oportunidad increíble que me han dado para crecer personal y profesionalmente en un programa que me encanta".

Aunque las redes sociales nunca representan con total fidelidad el sentir mayoritario de la audiencia, las reacciones a la noticia sobre el fichaje de Laura Boada para 'First Dates' después de su paso por 'La Isla de las Tentaciones' parecen unánimes: los hay desde comentarios que atacan directamente a su persona, hasta quienes critican que la cadena haya fichado a una persona famosa por su infidelidad para el trabajo de acompañar a personas que están comenzando una relación.

Entre las críticas, también hay voces que ponen un poco de cordura: "Por dios, vaya comentarios leo. Que se haya portado mal con su pareja no significa que sea una mala profesional. Si no consumís bienes o servicios de gente infiel os veo andando a todas partes, no yendo a restaurantes, y un largo etc. Démosle una oportunidad".

La gallega se ha criado en un bar, en concreto en uno que sus padres regentaban en Santiago de Compostela cuando ella era pequeña.

“Me he pasado la vida en un bar porque, de pequeña desayunaba allí, luego me iba al colegio, me traía el autobús a comer también al local lo que hubiera de menú del día y, por las tardes, si no tenía que estudiar o que entrenar, también me bajaba para echar una mano o jugar una partida de cartas con los viejitos”, explica.

Posteriormente, cuando Laura era adolescente y tras las separación de sus padres, la madre abrió otro restaurante en Arteixo, el Arde Lucus, una brasería donde la joven servía como camarera mientras estudiaba Moda en A Coruña.

Laura Boado, que confiesa que teme las críticas que puedan lloverle ante su nueva aventura, cuenta cual es su anécdota favorita hasta el momento: "Me quedo con una pareja muy mayor, un señor de 90 años y una señora de 80 y tantos que tuvieron una cita preciosa. Pude ver perfectamente como conectaron y es que al final la gente mayor no está para perder el tiempo, son muy directos y enseguida saben si para adelante o no", explica.