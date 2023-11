¿Qué convierte a un individuo normal en un asesino? ¿Qué factores influyen para que alguien cruce la línea y arrebate la vida a otra persona? ¿Tienen la consciencia de que se trata de seres humanos, o para algunos asesinos sus víctimas tan solo son un instrumento para conseguir satisfacer una necesidad, un deseo? Estas son algunas de las preguntas que trata de responder Paz Velasco de la Fuente (Valladolid, 1968) en Muertes nada accidentales.

La autora dejó la abogacía en 2018 para dedicarse a la criminología. Es profesora universitaria y esta es su tercera publicación tras dos ensayos de divulgación. Estamos de nuevo ante una obra de no ficción, pero tanto el fondo como la forma difieren mucho de sus trabajos previos.

En sus obras anteriores nos cogía de la mano para abrumarnos –en el mejor de los sentidos– con una exposición de datos que resultaba clara y ordenada. Cuadros sinópticos, infografías, listas de puntos de interés. No importaba la complejidad de la información expuesta: siempre ha conseguido que sus libros sean igual de técnicos que de cercanos. En esta ocasión, convierte la información, la cronología y los datos en una narración. Con este cambio, consigue un formato todavía más cercano y mucho más amable. Sentimos que estamos ante una crónica, una especie de cuento macabro, en el que paso por paso nos adentramos en los motivos, los hechos y las investigaciones sobre cada uno de los criminales.

Descubrir los factores que llevan a una persona a convertirse en un implacable asesino nos inquieta. Desentrañar qué motivaciones se ocultan tras sus actos criminales, a menudo difíciles de explicar, es el propósito de este nuevo libro de la jurista y criminóloga Paz Velasco de la Fuente. Codicia, frustración sexual, el deseo de sembrar el terror, la envidia, el anhelo de combatir la soledad, el amor o incluso el puro placer de matar, son algunos de los móviles que se van desgranando en estas apasionantes historias. A modo de decálogo, la autora construye unos modelos nada accidentales de asesinar, diez relatos en los que, haciendo gala una vez más de su rigor, su capacidad de análisis y conocimientos sobre la mente criminal, disecciona de forma magistral el lado más oscuro del ser humano. Ampliamente ilustrado con fotografías, mapas y fichas con perfiles criminológicos de los diferentes asesinos, para ahondar desde una visión profesional en las perturbadoras raíces del Mal.

Éxito

Una de las claves del éxito de esta obra reside en la elección de los casos y en la diversidad de los perfiles. Olvídense de Ted Bundy, BTK y Jeffrey Dahmer. En este libro no encontramos a ninguno de esos criminales. Y es probable que la inmensa mayoría de los lectores no conozcan a ni uno de los 10 escogidos. No se centra únicamente en asesinos seriales, uno de los temas que más fascinan a los aficionados a este tipo de obras. También tenemos estafadores, mujeres que maltratan a menores y hasta parejas asesinas. Se nos presenta así un panorama amplio de lo que ha supuesto la evolución de la investigación criminológica.

La labor divulgativa de Velasco de la Fuente es innegable

La incorporación de elementos de contextualización histórica resulta vital para que no perdamos de vista en ningún momento que no estamos ante una ficción. De esta manera, descubrimos la obsesión del mismísimo Eliot Ness con uno de los casos expuestos, la importancia social de la marcha al frente de los jóvenes europeos durante la Primera Guerra Mundial y el peso de las redes sociales a la hora de amenazar con una masacre en masa.

Por poner un ejemplo: gracias a la obra Muertes nada accidentales sabemos que Harvey Murray –uno de los criminales de los que Velasco de la Fuente nos habla en el libro– fue instalado en la misma celda que ocuparon con posterioridad Charles Manson y Richard Ramírez en el corredor de la muerte; el mal compartiendo colchón.

La labor divulgativa de Velasco de la Fuente es innegable. No solo nos ayuda a comprender los pasos de una investigación, también cómo funciona una mente asesina. Y siempre desde una mirada alejada de lo escabroso y lo obsceno.