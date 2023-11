El próximo mes de enero Ana Rosa Quintana cumplirá 68 años. Ha pasado de largo de la edad oficial de jubilación y, según aclaró cuando alcanzó los 65 de rigor, "van listos quienes quieren que me vaya", dijo entonces, al renovar un contrato de larga duración con Mediaset que le mantiene aún en la cadena.

Hace unos días, con motivo de la petición de la OCDE de retrasar la edad de jubilación para vincularla a la esperanza de vida, el debate se puso sobre la mesa de su programa "TardeAR". Allí se pudo observar cómo a Ana Rosa el tema le toca de cerca y su opinión quedó más que clara: "Hay quienes se ven trabajando con 70 años y otros que se jubilarían si pudieran a los 50", dijo, dejando entrever que ella se enmarca en el grupo de los primeros. ¿Tendrá pensado Ana Rosa jubilarse a los 70? En ese caso, al menos le quedan dos por delante.

¿Cuándo jubilarse?

Ana Rosa Quintana lo tiene claro: «Yo creo que hay que jubilarse cuando uno quiera«, decía. A pesar de que ya puede jubilarse, Ana Rosa Quintana ha tomado la decisión de seguir al frente de su tarea informativa y desempeñando su labor profesional. De momento, no está en sus planes retirarse.

Las tardes de Telecinco no son como sus mañanas de siempre

La llegada de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco no ha tenido el efecto esperado. La que era considerada como 'la reina de las mañanas' empezó su andadura ocupando el espacio de 'Sálvame' con unos resultados que están muy lejos de lo que ella tenía acostumbrada a la cadena. Mediaset no está teniendo mucha paciencia con sus estrenos. Hace sólo unos días que decidió cancelar el nuevo programa de Jorge Javier tras varias semanas en emisión por las bajas cifras de audiencia que estaba cosechando. Con Ana Rosa parece que no serán tan drásticos, al menos de momento.

El programa continúa con su emisión pero dándole un toque más relajado a los temas de los que se hablan. En su mesa de debate se tratan temas de todo tipo y en el último programa, Beatriz Archidona abría debate sobre las dietas milagro. "¿A ti qué te gustaría, o sea tomarte una pastilla y qué te gustaría que pasara?", le preguntaba la copresentadora a su compañera. "Si digo lo que me gustaría, igual me echan de la cadena, así que mejor casi que no lo digo", espetaba de pronto Ana Rosa Quintana.