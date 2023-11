Ana Rosa Quintana desveló este jueves un asunto que le está afectando en primera persona. La presentadora denunció en la última entrega de 'TardeAR' una estafa en la que han suplantado su voz con inteligencia artificial para vender medicamentos.

"Nadie está a salvo con la inteligencia artificial de que clonen tu voz y en este caso es un peligro para la salud. Quiero que vean esta secuencia con la que yo he alucinado y con la que ustedes van a alucinar", aseguró la presentadora del espacio vespertino de Telecinco, advirtiendo a los espectadores antes de ver el mencionado vídeo: "Les adelanto que esa voz no es la mía".Ana Rosa Quintana desveló este jueves un asunto que le está afectando en primera persona. La presentadora denunció en la última entrega de 'TardeAR' una estafa en la que han suplantado su voz con inteligencia artificial para vender medicamentos.

"Nadie está a salvo con la inteligencia artificial de que clonen tu voz y en este caso es un peligro para la salud. Quiero que vean esta secuencia con la que yo he alucinado y con la que ustedes van a alucinar", aseguró la presentadora del espacio vespertino de Telecinco, advirtiendo a los espectadores antes de ver el mencionado vídeo: "Les adelanto que esa voz no es la mía".

En esta pieza manipulada, se puede ver a Ana Rosa Quintana y una voz que publicita la labor de un supuesto doctor que le trato una presunta diabetes, pareciendo que el sonido creado por IA no se sincroniza perfectamente con la imagen.

"No he tenido nunca diabetes, pero después de esto anuncia un doctor que vende una pastilla para la diabetes", aseguró Ana Rosa, añadiendo posteriormente algunas de las repercusiones que está teniendo esta suplantación: "El padre Dionisio me llamó y me dijo: 'oye, esto que anuncia para la artrosis'... Y digo 'miré, padre. Tengo muchas cosas, pero no tengo artrosis, ni tengo diabetes'",

"Pero claro, es que hay mucha gente que piensan que 'oye, pues esta señora lo está anunciando', y la gente se lo cree", contó la presentadora. "Tenemos que estar a favor del buen uso del avance. Entonces tenemos que tener un poquito de responsabilidad. Yo tampoco me quiero poner muy intensa porque yo quiero poner un poquito de humor en este programa. Yo de la Inteligencia Artificial estoy en contra, para artificial estoy yo ya", sentenció Mario Vaquerizo.