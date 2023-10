Que es una de las bellas oficiales de las actrices internacionales es (casi) indiscutible. Angelina Jolie posee todos los rasgos que confirman la belleza con mayúsculas: nariz pequeña, ojos claros y grandes, cabello frondoso, boca rebosante y tez perfecta. Sin embargo, no es ningún secreto que los genes le vienen de su madre, Marcia Lynne Bertrand, más conocida por su nombre artístico, Marcheline Bertrand. Sus facciones son casi exactas:

No obstante, Angelina no es la única que ha heredado la belleza. Sus gentes han pasado a sus hijas biológicas, Shiloh y Vivienne, muy parecidas a su abuela. No obstante, los genes de Brad Pitt estamos seguros que han contribuido a ello.

Su muerte por cáncer

La madre de Jolie falleció a los 56 años en 2007 por cáncer de ovario y de mama. La actriz ha hablado claro muchas veces al respecto: “Perdí a mi madre en mis treinta años. No fue repentino, pero cambió mucho por dentro. Perder el amor de una madre y el abrazo cálido y suave es como tener a alguien arrancando una manta protectora”.