"Hoy no es un día más en tu vida y por eso no lo es en la ´mia. 30 años han pasado desde que tomaste la alternativa pero media vida viviendo para y por tu profesión. Hoy dices adiós a una etapa que te dio todo lo que eres y, conociéndote, sé que no te será fácil pero me llena de emoción saber que estás rodeado por los que más quieres y que tienes a tu padre contigo. Siendo sincera me alegro por tu madre, por tu mujer y por tus hijos... y también por todos los que te queremos.

Vete tranquilo, Manuel, has dado todo y más y cuando eso es así, solo queda agradecer.

Enhorabuena por todos tus logros pero sobre todo por tu tesón, tu pundonor y tu verdad.

Que dios te bengida siempre.