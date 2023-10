Fue muy popular durante varios años debido a su exposición mediática como tertuliano y polémico colaborador: el padre Apeles. En el momento actual, el sacerdote vive en Roma y reconoce sin tapujos que "me queda poco tiempo de vida". Decidió abandonar España tras la muerte de su padre y su tío, "ya que no tenía nada que hacer ya en Barcelona", reconoce en una entrevista en exclusiva para la revista Semana. En esta misma publicación reconoce que "estaba harto de tanto separatista y tanto perroflauta", de ahí su traslado definitivo a Roma "para pasar aquí mis últimos días".

El otro mundo

El propio Apeles habla de su salud, que es "muy delicada", tanto que "pienso más en el otro mundo que en el actual". No obstante, se siente bien de ánimio porque "he vivido intensamente y doy gracias a Dios por ello", dice en Semana. Confiesa que "gané bastante, pero pagué muchísimos impuestos y el resto me sirvió para vivir muchos años estudiando, viajando y sin trabajar", confiesa el sacerdote, también periodista de profesión.

Trayectoria

Es imposible pensar en la televisión de los años 90 y principios de los 2000 y no recordar a los personajes que rodeaban a Xavier Sardá en 'Crónicas marcianas'. Caras inolvidables que pasarán a la historia de la pequeña pantalla, como Galindo, Pozí, Carmen de Mairena, Carlos Jesús, Mocito Feliz o el Padre Apeles, responsables de tantas y tantas risas de millones de españoles a horas intempestivas.

Una época dorada de la televisión que, años después, todavía seguimos recordando con una sonrisa, aunque muchos de sus protagonistas o ya no están entre nosotros o se han retirado de la vida pública, manteniendo una existencia tranquila en el anonimato.