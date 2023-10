Cada día surge una nueva información sobre Bertín Osborne y Gabriela Guillén. Tras salir a la luz que el cantante no quiere tener ningún tipo de relación con la madre de su futuro hijo, y de confirmarse que ha decidido someterse a lunas pruebas de paternidad para comprobar que el bebé es suyo -algo que le habrían pedido sus hijas Alejandra, Eugenia y Claudia- lo último que ha trascendido es el acuerdo económico al que habría llegado la expareja.

Según ha revelado Antonio Rossi, Bertín estaría pasando una cantidad a Gabriela para 'compensarle' que no haya podido desarrollar su profesión al 100% desde que se quedó embarazada, tanto por problemas relacionados con la gestación como por la presión a la que está sometida por parte de la prensa. Dos transferencias económicas -cuyo importe no ha contado- con las que la fisioterapeuta habría pagado el alquiler de su casa y algunos gastos relacionados con su día a día y con su negocio.

Una información a la que Gabriela ha reaccionado con evidente enfado y que ha dejado entrever que no es cierta: "Solamente me puedo reír de esto, de verdad. Gracias" ha afirmado con ironía.

"Tengo mucha prisa, tengo que ir a una consulta" ha añadido, sin confirmar ni desmentir si Bertín ha decidido romper completamente con ella y que su comunicación se produzca tan solo a través de sus abogados. La joven tampoco ha querido aclarar si el cantante le ha pedido una prueba de paternidad cuando nazca su hijo: "Creo que deberíais preguntarle a él, ¿no? Porque yo no sé de lo que me estáis hablando".

"Que hable él. Yo no tengo que decir nada sobre él* Si me estáis preguntando algo que yo no puedo contestar, preguntárselo a él" ha añadido, 'invitando' a Bertín a que de la cara y aclare todo lo que se ha dicho en los últimos días. "Yo no voy a decir nada, hablad con él si queréis la respuesta. Yo no tengo nada que decir. Si él lo ha sacado preguntádselo a él" insiste.

Lo que sí ha afirmado es que no se le está haciendo duro llevar el embarazo sola: "No, estoy muy bien, gracias. Lo importante para mí es mi bebé, que está estupendo y cada vez más grande, y ya está" ha zanjado, confirmando por primera vez que espera una niña