Saltan las alarmas. Después de conocer este miércoles que Gabriela Guillén tuvo una 'cita secreta' con Bertín Osborne, que podría suponer el inicio de una reconciliación en su relación sentimental, la fisioterapeuta ha tenido que ir hasta el hospital debido a un malestar físico

Un embarazo no deseado

Un embarazo que "no estaba planeado" a pesar de que "él y yo teníamos una relación estupenda, maravillosa". Por aquel entonces "nos conocíamos desde hacía un año y medio y luego se fue afianzando más la relación" y la pareja decidió no desvelarlo públicamente porque "no teníamos necesidad de contárselo a nadie".

Sobre las desafortunadas declaraciones que tuvo Bertín cuando se hizo público, Gabriela ha dejado claro que "me lo tomé un poco mal" pero no piensa que lo hizo con mala intención, simplemente "que se expresa sin pensar muchas veces y no me notificó que iba a confirmar el embarazo porque habíamos quedado en que no lo íbamos a contar".

A partir de ahí, la modelo ha confesado que su relación "no se rompe, nos distanciamos". Eso sí, ha querido callar las bocas que durante este tiempo han asegurado que empezó una relación con Bertín interesada: "Yo vine sola a España, conozco a Bertín hace un año y medio. Mi vida no empieza desde que conozco a este señor, es el padre de mi hijo".

"No soy una amante ni una amiga especial, teníamos una relación y fue muy bonita" concluía la invitada, asegurando que Bertín "se hace cargo de la responsabilidad del embarazo igual que yo". Eso sí, Sonsoles le preguntaba si había posibilidad de reconciliación y ella contestaba: "Nunca se sabe".

Acude a urgencias

Gabriela Guillén tiene que acudir hasta el hospital debido a un malestar físico y no estaba sola. Una amiga la acompañaba y la arropaba dándole un abrazo en mitad de la calle mientras llegaba el vehículo en el que posteriormente se subía para dirigirse al hospital y hacerse las pruebas pertinentes. Horas más tarde, la fisioterapeuta ha regresado a casa y nos ha asegurado que se trataba de una bajada de tensión y aseguraba que el bebé estaba bien.