Lola Índigo se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. La cantante lanzó hace unos meses su disco El Dragón y desde entonces no ha parado de ofrecer conciertos que consiguen acaparar miradas. Y es que entre canción y canción Lola aprovecha para lanzar mensajes cargados de fuerza donde muestra su opinión sin tapujos.

Una carrera construida desde cero

La cantante fue conocida en sus inicios por participar en dos programas de televisión de índole artística: ‘Fama, a bailar’ y ‘Operación Triunfo’. En ninguno de los dos resultó ser la ganadora en sus respectivas ediciones y, sin embargo, consiguió por su cuenta labrarse una carrera como cantante -que además participa en las coreografías de su equipo de baile-.

‘Mimi’ -nombre artístico con el que era conocida en aquel momento- fue la primera expulsada en Operación Triunfo 2017. Tras salir de la academia, lanzó su primer tema en solitario bajo su nombre actual, con el que consiguió reconocimiento a nivel nacional. Se trató de la canción ‘Ya no quiero ná’, cuyo vídeo oficial en Youtube cuenta con 96 millones de visualizaciones.

La cantante ya había probado suerte marchándose a actuar a China, tal y como ha contado en varias ocasiones a distintos medios. De hecho, con motivo del lanzamiento de su primer disco el pasado 2021, ‘La Niña’, que cuenta con 15 canciones, y a raíz de su concierto en el Wizink Center, Prime Video decidió hacer un documental sobre los preparativos para dicho espectáculo.

Ahora que la Lola Índigo continúa de gira con su El Dragón Tour, sus comentarios no han parado. El último que ha llamado la atención en redes lo ha hecho en referencia a un trastorno que confirma sufrir: la dismorfia corporal.

Lola Índigo, contundente con las críticas

"Me ha costado muchísimo quererme, es un trabajo que me ha costado años", comenzó diciendo la artista después de exponer que muchas personas criticaran que no llevara mucha ropa en sus conciertos.

Su reivindicación vino a raíz de la cantidad de mensajes publicados en redes acerca de su cuerpo y vino acompañada de gestos señalando varias partes de su cuerpo: "Siempre he sido muy feliz con lo que soy y creo que todos lo tenemos que ser".Y es que Lola Índigo forma parte del amplio grupo de mujeres que tienen una imagen pública que ven completamente distorsionada "al leer según qué cosas muy crueles en redes sociales".