Isa Pantoja ha acudido junto a Asraf Beno al desfile de Hannibal Laguna, en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2023, y allí ha hablado sobre cómo lleva los preparativos de su boda. Además, también ha aprovechado para contestar públicamente a Raquel y Alma Bollo después de que ayer afirmasen ante las cámaras que no asistirán al enlace porque, además de no estar invitadas, no hubiesen querido ir.

La hija de la tonadillera nos ha desvelado que "he contado con Hannibal para hacer el vestido de mi boda, los dos de novia" y que "no tienen nada que ver uno con el otro". La colaboradora de televisión nos explicaba que "he confiado en él porque él siempre me aconseja y estoy muy contenta porque ha quedado como yo quería".

En cuanto a cómo será el diseño, ya sabemos que Isa es muy coqueta y tiene muchísima personalidad... por eso "el primero es sencillo y el segundo es totalmente diferente porque es moda y lleva volumen".

La joven asegura estar con "muchos nervios" a pesar de que ya "están los anillos, los vestidos, su traje, pero las cosas pequeñitas todavía me quedan". Sobre los invitados, Isa nos ha desvelado que "ahora hay unos 150 y quiero que se quede ahí", a pesar de que muchos familiares suyos no asistirán a su enlace: "lo afronto de una manera buena porque voy a estar con Asraf, con personas que me quieren y para mí va a ser un día súper especial, intentaré olvidarme de todo".

De lo que también nos ha hablado es de Jorge Javier Vázquez, el encargado de llevarla hasta al altar: "Está nervioso, hemos hablado de cómo va ir él y nada, estoy encantada de que sea mi padrino, yo he confiado en él desde siempre y él en mí".

Muy feliz, Isa asegura que el presentador de televisión es muy buena elección como padrino porque "es una persona que en la tele a mí me ha apoyado un montón, ha confiado en mí desde el primer momento y cuando yo no sabía qué hacer, siempre ha tenido buenas palabras hacia mí, apostando por mí".

En un primer momento, la colaboradora pensó que el padrino fuese su hermano: "sí lo pensé porque decidí casarme hace tres años, en un primer momento era él", pero como "no" tiene relación y "no" asistirá a la boda, Isa pensó que no había nadie mejor que el presentador.

"Estoy contenta con las personas que vienen, solamente me gustaría que viniera una persona más o dos, pero mi vida no la puedo frenar por nadie" confesaba la joven, refiriéndose a la ausencia de su madre: "Sí, claro".

Mensaje a Raquel y Alma Bollo

Sin más dilaciones, Isa ha entrado de lleno en mandarles un mensaje a Raquel y Alma Bollo después de que ayer confesaran que si hubiesen estado invitadas no hubiesen ido: "En un primer momento las invité para el bautizo de Abertito, en ese momento yo no tenía buena relación con mi madre, ellas decidieron posicionarse con mi madre, con lo cual ahora no las invito y soy yo la que no quiero que vengan".

En cuanto a si tienen planes de ser padres después de la boda, Isa nos ha confesado que "no vamos a tener más porque yo no quiero ahora mismo" aunque "Alberto sí quiero", pero "yo ahora mismo no me lo planteo, estamos bien con Albertito". La colaboradora tiene claro que "hasta los 34 me lo puedo plantear" y nos confirmaba que tienen en mente crear aumentar la familia a la largo plazo: "si queremos tener niños, pero tampoco encontramos el momento y primero quiero estar tranquila y disfrutar del matrimonio".