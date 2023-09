"He pasado por muchos estados de ánimo durante la baja médica. Durante la baja médica fui capaz de atar cabos, fui capaz de saber exactamente qué ocurrió y quiénes participaron para que eso sucediera. No olvido, pero vuelvo sin ningún tipo de animo revanchista" reconoce el presentador sin dar nombres de las personas implicadas en su ausencia. En su regreso, Jorge ha querido agradecer a esas personas que han confiado en él de nuevo para ponerse al frente de este nuevo formato que competirá en el 'prime time' de Telecinco con grandes pesos pesados de la noche como Pablo Motos, al que le envió una carta. ."Querido, Pablo. Soy tu nuevo vecino, el de la acera de enfrente. Vengo a convivir contigo. Es que llevas tantos años solo a horas de la noche que me he dicho: 'Oye, Jorge, vete a hacerle un poquito de compañía'. Porque, Pablo, como dijo Andreu Buenafuente: 'La gente de nuestro oficio, los profesionales no competimos, coincidimos'", empieza escribiendo. "Querido, Pablo. Yo no soy tonto. Yo sé que tu casa es majestuosa. Pero, mira, la mía la voy a dejar monísima y acogedora. A ver, yo sé que seguramente alguna vez coincidiremos en invitar a las mismas personas. Entenderé cuando prefieran ir a tu casa antes que a la mía, pero no por ello voy a dejar de invitarlas, ¿eh?", continúa."Oye, igual les gusta tener otro vecino con el que charlar, aunque sea alguien como yo. Estoy un poco nervioso porque me he venido a vivir al barrio de los mayores, enfrente de ti. Donde los políticos no te llaman por teléfono, sino que directamente se te presentan en el plató. Por eso hemos decidido ponerle al programa 'Cuentos chinos'. Aunque te digo una cosa, tal y como me ha ido a mí, yo prefiero no hablar de política", comenta Jorge Javier haciendo referencia a la llamada que Pedro Sánchez hizo en su día a 'Sálvame'. Antes de terminar su peculiar carta, Jorge también se acuerda de uno de los rostros más conocidos y polémicos de nuestro país con el que el presentador ya ha tenido sus más y sus menos: "P.D. Oye, Pablo, que te vi con la Pantoja, que no me quedó claro si iba a ir a la boda de su hija o no. Y claro, como yo soy el padrino... Pues es para... Para ir a recogerla antes por Cantora. Pero como no me coge el teléfono".