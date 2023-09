Ya no están juntos desde hace más de un mes. Adara y Bosco siguen su vida cada uno por su lado después de un verano de pasión... pero también de desencuentros. Los continuos rumores sobre la vida por separado han llevado a los exconcursantes de Supervivientes a dar por zanjada su relacion. Cada uno lo ha hecho a su manera.

Adara ha hablado con claridad: "Estamos en momentos totalmente diferentes, no pudo ser y no pasa nada, le deseo lo mejor", ha dicho Molinero. Por su parte, Bosco no ha sido tan contundente pero un mensaje suyo en redes sociales dejó claro que algo no iba bien entre ellos: "Cuando hay mal tiempo y oleaje en la vida de uno, hay que pensar que si hay viento el velero tira, ser positivo no es fingir".

Lo cierto es que casi nadie apostó por el romance más allá de un amor de verano. Aunque parecía que el amor entre el sobrino de Pocholo y la madrileña podría cuajar, los más de diez años de diferencia de edad (20 ellos, 30 él) han hecho mella en su día a día. No ha sido solo la diferencia de años sino, sobre todo, el tiempo vital de cada uno. Mientras Bosco busca una vida de acción, movimiento, conocimiento de gente y sin límites, Adara tiene una familia que para ella es su prioridad. Todo lo demás está en segundo plano.