Se confirma la ruptura entre Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiu. Los rumores de crisis en la pareja -que comenzó su relación en la recta final de 'Supervivientes'- surgieron hace varias semanas, cuando dejaron de compartir imágenes juntos en redes sociales tras un inicio de verano en el que se volvieron inseparables. Adara ha roto su silencio , revelando con una sonrisa que vuelve a estar soltera. La influencer ha reaparecido acompañada por Oriana Marzoli y por primera vez se ha sincerado sobre su ruptura con Bosco.

Desde la final del concurso de Telecinco, ambos han estado en el punto de mira de sus seguidores. Cada paso, cada publicación en redes y cada escapada juntos era exhaustivamente escrutada. Incluso en más de una ocasión han circulado rumores de crisis cuando pasaban de hacer partícipes a sus fans de casi toda su vida a un silencio total.

Sin embargo, eran especulaciones infundadas que siempre salían a desmentir públicamente. Hasta ahora. Porque sus manifestaciones en las últimas horas vienen a confirmar que la relación entre Adara Molinero y Bosco está rota o, al menos, pasando por un duro bache. En el caso de la ganadora de ‘GH VIP 7’, ha compartido un tuit absolutamente revelador.

Una cuenta ha publicado el siguiente post y la madrileña ha dado ‘me gusta’: «Era obvio que todos sabíamos, no había pareja, no había encuentros, no había escapadas de ellos solos ni unas vacaciones solos. Una pareja tiene que tener sus espacios pero ¿tantos? Él es así, es respetable, pero no pidas iniciar una relación si te vas a pasar el verano a tu bola». No obstante, consciente del revuelo que podría ocasionar, ha optado por deshacer el clic después. Pero ya era tarde y la captura ha empezado a correr en Twitter.

La influencer, después de que Bosco haya dejado de seguirle en las redes sociales y se le haya visto con otra concursante de ‘Supervivientes 2023’, ha compartido una publicación con un clarísimo recado hacia el ganador del reality de Telecinco. «Mantente soltera hasta que el amor se sienta así», reza el post que ha compartido Adara Molinero.

De esta manera, Adara estaría denunciando cómo se ha sentido en su relación con Bosco Martínez-Bordiú, dejando entrever el motivo de su ruptura: «Quédate soltera hasta que encuentres a alguien que no quiera jugar, alguien que sepa lo que quiere. Quédate soltera hasta que te parezca fácil, sencillo, como respirar». Es más, la influencer no habría estado conforme por cómo le ha tratado el sobrino de Pocholo: «Quédate soltera hasta que no tengas que recordarle constantemente a alguien cómo ser mejor o cómo tratarte bien».

La publicación va un paso más allá: «Quédate soltera hasta que encuentres a alguien que haría cualquier cosa para que te sientas querida y escuchada». O también se pueden leer frases como «Quédate soltera hasta que encuentres a alguien que nunca te llene el corazón de dudas, alguien que te recuerde cada día lo especial que eres para él» o «Quédate soltera hasta que encuentres a alguien que simplemente tenga sentido, que solo te aporte paz y felicidad». Claro está que la ruptura entre Adara y Bosco amistosa no parece haber sido.